Plāno pārtraukt saldumu paciņu dāvināšanu Ziemassvētkos

Alūksnes novada pašvaldība plāno pārtraukt Ziemassvētku pabalsta piešķiršanu jeb saldumu paciņu piešķiršanu visām kategorijām, kas to iepriekš saņēma. To paredz gaidāmās izmaiņas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu un sociālo pakalpojumu klāstā. Kā jauns sociālo pakalpojumu veids šajos noteikumos būs iekļauts sociālās rehabilitācijas pakalpojums individuālo nodarbību veidā sakarā ar pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda Plus projektā “Pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Alūksnes novadā”.
Domas dalās
Alūksniete, divu bērnu māmiņa Una Klasepa atzīst, ka, viņasprāt, nav nepieciešams pašvaldībai dāvināt bērniem Ziemassvētku paciņas. “Konfektes mūsdienās vairs nav nekas ekskluzīvs, kā tas bija pirms 20 gadiem. Vairāk es kā mamma priecātos, ja pašvaldība tomēr rastu kaut nelielus līdzekļus, lai mazos bērnus uzaicinātu uz tikšanos ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem, būtu iespēja kaut pasēdēt viņam klēpī un parunāties, nofotografēties, tā radot šo īpašo svētku noskaņojumu. Tas iepriekšējos gados bērnus iepriecināja vairāk, nekā saldumu paciņa,” domā U. Klasepa. Viņa uzskata, ka Ziemassvētku vecīša dāvanu maisā bērnam simboliski varētu būt kaut viena eglīšu mantiņa, piparkūka, pīrādziņš vai konfekte, jo saldumu paciņas viņi saņem jau no vecvecākiem un bērnudārzos.
Citās domās ir Alūksnes novada pensionāru apvienības Annas pagasta senioru kopas vadītāja Inese Skudra. “Laikā, kad mani ievēlēja par senioru kopas vadītāju Annā, decembrī saņēmu vairākus zvanus no Annas pagasta 80 gadus vecām un vecākām kundzēm, kuras pauda nesapratni par to, ka pašvaldības solītās saldumu paciņas kaut kur ir “aizķērušās” un nav nonākušas līdz viņām. Vēlāk viss noskaidrojās un viņas savus saldumus saņēma, bet sapratu, ka cilvēki ļoti gaida šīs paciņas un priecājas par tām. Tā iesakņojusies jau kā tradīcija, kuru būs grūti lauzt,” stāsta viņa un uzskata, ka pašvaldībai saldumu paciņu vienu reizi gadā senioriem pēc 80 gadu vecuma tomēr vajadzētu atļauties uzdāvināt. “Šo cilvēku mūsu pagastā nav daudz, varbūt iespējams samazināt paciņas apjomu, lai tā neizmaksā tik dārgi,” iesaka vadītāja. Viņa gan vēl uzsver, ka pašvaldība ļoti atbalsta sava novada seniorus, tostarp arī pensionārus Annas pagastā – rīko kopīgus pasākumus, atbalsta ekskursijas un citas senioru aktivitātes.
Līdzekļi ir ierobežoti
“Ņemot vērā, ka pašvaldības budžeta līdzekļi ir ierobežoti, svarīgi ir nodrošināt finansējumu pamata sociālās palīdzības pabalstu izmaksai tiem iedzīvotājiem, kuriem šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams – cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem un krīzes situācijās nonākušiem novada iedzīvotājiem. Savukārt Ziemassvētku pabalsts ir brīvprātīga pašvaldības papildu iniciatīva, nevis obligāts sociālās palīdzības pabalsta veids,” skaidro Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka.
Pašvaldības šī gada budžetā kopējā dažādiem brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidiem plānotā summa ir gandrīz 1,5 miljoni eiro. Pašvaldība pārskatīs brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidu daudzumu un tiem paredzētā finansējuma apmēru.
Starp brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidiem pašlaik ir līdzfinansējumi kultūras pieminekļu fasāžu restaurācijai, nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai, daudzdzīvokļu māju zemesgabalu labiekārtošanai, bērna piedzimšanas pabalsts, svētku pabalsts jaundzimušajam, pabalsti “Zelta” un “Dimanta kāzu” jubilejās, 100 un vairāk gadus sasniegušajām personām, politiski represētām personām, Ziemassvētku pabalsts jeb saldumu paciņas, pabalsts personīgās higiēnas, veļas mazgāšanas, sociālās rehabilitācijas pakalpojumam, apbedīšanas pabalsts, ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības iestādēs, finansējums skolēnu pārvadājumiem, pašvaldības stipendijas speciālistu piesaistei, naudas balvas un stipendijas skolēniem un pedagogiem, atbalsts biedrībām un citi, atgādina pašvaldība.
Nodrošinās vienotu pieeju
Tāpat paredzēts, ka turpmāk higiēnas pakalpojumi iedzīvotājiem tiks sniegti tikai pabalsta veidā, nevis arī kā sociālās palīdzības pakalpojums. Līdz šim saistošie noteikumi par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem paredzēja, ka personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, personas bez pastāvīgas dzīvesvietas un personas, kuras nonākušas krīzes situācijā un kurām nav bijis iespēju ievērot personīgo higiēnu, var pieprasīt pabalstu higiēnas pakalpojumu izdevumu segšanai. Savukārt saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā paredz, ka personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, var bez maksas saņemt higiēnas pakalpojumus,” stāsta E. Aploka. Turpmāk visas minētās kategorijas kā higiēnas pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas būs iekļautas saistošajos noteikumos “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā” un higiēnas pakalpojumu pašvaldība nodrošinās tikai pabalsta veidā.
Šo izmaiņu dēļ nepieciešams grozīt arī pašvaldības saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem. Kā jauns sociālo pakalpojumu veids šajos noteikumos būs iekļauts sociālās rehabilitācijas pakalpojums individuālo nodarbību veidā sakarā ar pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda Plus projektā.
Viedokli par plānotajām izmaiņām iedzīvotāji var izteikt līdz 21. oktobrim. Paredzēts, ka saistošie noteikumi un līdz ar to šīs izmaiņas stāsies spēkā no šī gada 1. decembra.
