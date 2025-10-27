Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

08:00 27.10.2025

Aivita Lizdika

Alūksnes novada pašvaldība plāno pieteikties Satiksmes ministrijas investīciju programmas “Stacija 2.0” otrajā kārtā “Autoosta 20”, kas drīzumā tiks izsludināta. Lai iegūtu finanšu līdzekļus Alūksnes autoostas un taksometru stāvvietas apkārtnes pārbūvei un sakārtošanai, pašvaldība vispirms plāno izsludināt metu konkursu.

Alūksnē vēsturiski izveidojies, ka vienā kvartālā atrodas autoosta un taksometru stāvvieta, tādēļ šī teritorija atbilst Satiksmes ministrijas investīciju programmā plānotajai aktivitātei “Autoosta 20”. “Zinām, ka šajā teritorijā iedzīvotāji nepārtraukti sastopas ar dažādām problēmām. Piemēram, pie autoostas trūkst soliņu, novecojusi ir tur esošā publiskā tualete un sakārtot nepieciešams arī skvēru, kas pieguļ Lielā Ezera ielai, kur atrodas taksometru stāvvieta. Šī teritorija atrodas pašā pilsētas centrā, tādēļ vēlamies to pārbūvēt un sakārtot pienācīgi. Tagad šim nolūkam būs pieejami Eiropas Fondu līdzekļi, tādēļ pašvaldība plāno piedalīties šajā aktivitātē, lai pretendētu uz tiem,” stāsta novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons.

Lai paspētu izstrādāt augstas gatavības projektu un varētu startēt Satiksmes ministrijas aktivitātē, pašvaldība nolēmusi izsludināt metu konkursu, kurā savu redzējumu pilsētas centra sakārtošanā aicinās iesniegt profesionālus arhitektus. “Metu konkursa uzvarētāja projektu pašvaldība ir gatava īstenot,” saka D. Tomsons.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs nesenajā vizītē Alūksnes novadā, kur viņš piedalījās reģionālā autoceļa posma Alūksne – Ape atklāšanā un tikās ar pašvaldības vadību, jau vērsa uzmanību uz šādu investīciju programmas iespējamību pašvaldībām un aicināja arī Alūksnes novada pašvaldību pieteikties šajā projektā. Viņš atklāja, ka Alūksnei šim nolūkam būs pieejams finansējums miljons eiro apjomā, no kuriem 85 % ir Eiropas Savienības finansējums, pārējais pašvaldības finanšu līdzekļi.

