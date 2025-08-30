Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Plāno individuālas sarunas

Aivita Lizdika - 30.08.2025
PIRMĀ TIKŠANĀS domes vadībai bija ar Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāju Ingrīdu Sniedzi (attēlā) un viņas vietnieci Svetlanu Prenku – Mihailovu.
FOTO: PUBLICITĀTES

Alūksnes novada pašvaldības vadība kopā ar pašvaldības izpilddirektoru ik mēnesi plāno tikties individuālās sarunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, lai kopīgi apspriestu ar katras iestādes darbu saistītos svarīgākos jautājumus.

“Pirmā tikšanās bija ar Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāju Ingrīdu Sniedzi un viņas vietnieci Svetlanu Prenku – Mihailovu,” stāsta izpilddirektors Ingus Berkulis. Kā būtiskāko, pie kā darbs jāturpina, jāuzlabo vai jāuzsāk, I. Berkulis norāda komunikāciju ar iedzīvotājiem. “Iedzīvotājiem pagastos vēl skaidrāk un saprotamāk jāizstāsta, kur vērsties problēmu gadījumā,” saka I. Berkulis. Viņš atklāja, ka arī novada pagastu pārvaldē pakāpeniski tiek atjaunots autoparks. Ņemot vērā, ka pašlaik vairāki no iestādes rīcībā esošajiem transportlīdzekļiem prasa apjomīgus finanšu ieguldījumus, izmaksu ziņā ietilpīgākie būtu nododami atsavināšanai.

“Attiecībā uz pašvaldības īpašumu daudzumu un to noslogojumu pagastu teritorijās, lai samazinātu uzturēšanas izdevumus, vērtējam, kur pašvaldības pakalpojumi šobrīd tiek nodrošināti vairākos īpašumos, un nākotnē tos piedāvāsim koncentrēt vienā īpašumā, lai samazinātu ēku uzturēšanas izmaksas,” saka izpilddirektors.

Tāpat pašvaldības vadība un izpilddirektors novērtējuši, ka efektīvs ir bijis brigāžu princips teritoriju sakopšanas darbu veikšanā, koncentrējot lielākus iestādes darbinieku spēkus vienkopus. Tomēr jāizvērtē teritorijas uzturēšanas darbu, piemēram, zāles pļaušanas pakalpojuma iegādes iespējas ārpakalpojumā. “Jāaprēķina, cik tas maksātu, ja to veiktu pašvaldība, un cik, ja pirktu ārpakalpojumu,” norāda I. Berkulis.

Pārrunāja iestādes pārziņā esošo ēku un īpašumu apkures katlu stāvokli, iepirkuma virzību bērnu rotaļu laukumu elementu iegādei, gatavību skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, kā arī iezīmēja aktuālākos darbus, kas turpmāk veicami katra pagasta teritorijā un kam būs nepieciešams finansējums no 2026. gada pašvaldības budžeta.

Aivita Lizdika

