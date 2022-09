Pirmsskolēnu pulciņi – uz vecāku pleciem

Pirmsskolas vecuma bērnu dalība interešu izglītības programmās pilnībā jāsedz vecākiem, nav paredzēts ne valsts, ne pašvaldības finansējums. Izmaksas arvien palielinās, tādēļ nodarbības var atļauties vien turīgu vecāku bērni, tā Alūksnes novada pašvaldības Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, lemjot par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem, norādīja skolas direktore Gunta Boša.

Lai piedalītos Alūksnes Mūzikas skolas organizētajās interešu izglītības programmas grupu nodarbībās pirmsskolas vecuma bērniem, vecākiem jāšķiras no 6,94 eiro mēnesī. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Mēnesī tās ir četras grupu nodarbības. Savukārt individuālās nodarbības izmaksā vairāk. Vienas individuālās stundas izmaksas ir 13,88 eiro. “Nedēļā mēs piedāvājam 0,25 individuālās stundas jeb nodarbību 10 minūšu garumā. Ja vecāki piekrīt apmaksāt 0,5 stundas nedēļā, 20 minūšu garu nodarbību, tad mēnesī vecākiem jāmaksā 27,78 eiro, kas kopsummā ir divas individuālās stundas mēnesī,” skaidroja G. Boša. Ja apvieno grupu nodarbību izmaksas kopā ar individuālajām nodarbībām, tad pirmajā variantā jāmaksā 20,82 eiro un otrajā variantā – jau 34,72 eiro.

“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi. Tie paredz, ka jebkura pašvaldības izglītības iestāde var pretendēt Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijai. Diemžēl mūzikas skola mērķdotāciju nekad nav saņēmusi, lai gan esam pieteikušies. Izmaksas arvien palielinās, jo paaugstinās pedagogu darba algas likmes, kas nozīmē, ka programmas kļūst nepieejamas, jo ne visi vecāki var atļauties maksāt noteikto maksu. Nekādu atbalstu vai atvieglojumus vecākiem nevaram piedāvāt,” vērš uzmanību G. Boša un atzīst, ka problēma nav risināta gadiem.

Jāmeklē risinājumi

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča skaidro, ka uz valsts mērķdotāciju interešu izglītībā var pretendēt vienīgi izglītības programmas 1. līdz 12. klašu skolēniem, bet ne pirmsskolas vecuma bērnu nodarbībām. Vecāku pašfinansēšanas programmas ir arī Alūksnes Mākslas skolā, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem. “Gribu rosināt deputātus rast risinājumu. Ja nevaram saņemt valsts mērķdotāciju, tad varbūt pašvaldība var atbalstīt un piešķirt finansējumu. Citās pašvaldībās tā dara,” norādīja G. Boša un izteica cerību, ka deputāti problēmu sadzirdēja un nākotnē arī Alūksnes novadā šī finansēšanas kārtība varētu mainīties. G. Boša arī stāstīja, ka šogad mūzikas skolas nodarbībā pirmsskolas vecuma bērniem piedalās vien seši pirmsskolēni. Iepriekšējos gados atsaucība bijusi lielāka. Individuālās nodarbības sāksies oktobrī, un precīzs bērnu skaits vēl nav zināms.

Dalība ir brīvprātīga

Arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs nesaņem finansējumu interešu izglītības programmām pirmsskolas vecuma bērniem, apstiprina iestādes direktore Eva Aizupe. Piemēram, deju un dziedāšanas nodarbību maksa ir deviņi eiro mēnesī, “Lego” – astoņi eiro mēnesī. Nodarbības notiek reizi nedēļā, un tās pilnībā finansē vecāki. “Tas ir papildu piedāvājums un par to ir jāmaksā. Vecāki to saprot un sūdzību nav bijis. Nodarbības ir brīvprātīgas, un paši vecāki izlemj, vai bērns tās apmeklēs vai nē. Dalībnieku skaits ir tāds pats kā pagājušajā gadā. Protams, būtu labi, ja pašvaldība finansētu daļu izmaksu,” teica E. Aizupe.