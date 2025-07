Pirmo reizi Alūksnes novadā – līdzdalības budžets iedzīvotāju idejām

Vēl līdz 17. jūlijam Alūksnes novada aktīvie iedzīvotāji var iesniegt projektu pieteikumus līdzdalības budžetam. Tas pašvaldībā ir jauns iedzīvotāju iesaistes rīks, ko kā obligātu visās pašvaldībās nosaka Pašvaldību likums. Kamēr citos novados šāda līdzdalība tiek veiksmīgi īstenota jau vairākus gadus, Alūksnes novadā šis process notiek pirmo reizi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Līdzdalības budžets ļauj sabiedrībai pašai lemt, kam novadā jāizmanto daļa no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tas ir instruments, kas dod iedzīvotājiem reālu iespēju ietekmēt publisko līdzekļu izlietojumu savā novadā. Atšķirībā no citiem projektu konkursiem, šajā procesā iedzīvotāji paši sagatavo un iesniedz idejas, un paši arī lemj, kura ideja jāīsteno, balsojot par projektiem. Savukārt par projektu realizāciju rūpēsies pašvaldība. Informatīvais seminārs par līdzdalības projekta ideju iesniegšanu notika otrdien un, kā norādīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele – Jauniņa, lai arī pagājusi jau puse no laika – šis ir īstais brīdis semināram. Iedzīvotājiem ir bijis laiks iepazīties ar informāciju un tagad var uzdot jau konkrētus jautājumus tieši par iesniegšanas procesu.

Noteikumi vienoti, īstenošana – katram sava

“Kā katrā pašvaldībā notiek līdzdalības budžeta izlietošanas kārtība, nosaka katras pašvaldības saistošie noteikumi – līdzdalības budžeta nolikums, kurā atrunāti atlases kritēriji, balsošanas kārtība, īstenojamo projektu noteikšana. Tomēr pēc Pašvaldības likuma valstī ir noteikti vienoti kritēriji, kas ir jāievēro pilnīgi visām pašvaldībām, piemēram, kas drīkst iesniegt idejas un ka balsot drīkst no 16 gadu vecuma. Vērts zināt, ka par iesniegtajām projekta idejām varēs balsot tikai administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji,” skaidro I. Zīmele – Jauniņa. Lai atvieglotu līdzdalības budžeta ieviešanu, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izveidojusi speciālu rīku – līdzdalības budžeta platformu GeoLatvija.lv, kura sniedz iespēju visām pašvaldībām e-vidē vienādi organizēt šo līdzdalības budžeta procesu. Iedzīvotājiem tas nozīmē vienādu procesu visā valstī.

10 000 eiro no pašvaldības budžeta

Arī to, cik liela summa pašvaldībā jāatvēl šī iedzīvotāju iesaistes rīka īstenošanai, nosaka Pašvaldības likums. Tie ir 0,5 % no vietvaras vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem. Alūksnes novada gadījumā tie ir 10 000 eiro un šī summa jau ir paredzēta šī gada pašvaldības budžetā. Tā ir kopējā summa, kuru atbalstāmie projekti nevar pārsniegt. Jāņem vērā, ka pēc iepirkuma procedūras vai noskaidrojot faktisko darbu veicēju, izmaksas var izrādīties augstākas, nekā sākotnēji plānots. Tādā gadījumā pašvaldībai ir tiesības atteikties īstenot kādu no projekta paredzētajām aktivitātēm. Iesniedzot jābūt pievienotai arī vizualizācijai, un par tās izveides izmaksām atbildīgs ir pats projekta iesniedzējs. Cik pieteikumus var iesniegt viens pieteicējs – ierobežojuma nav, tie var būt vairāki. “Tad, kad projekts ir iesniegts, iesniedzējs platformā GeoLatvija.lv līdz termiņa beigām vēl var precizēt un grozīt savu iesniegto pieteikumu. To var izdarīt tikai pieteicējs, nevis pašvaldības administrācija,” skaidro I. Zīmele – Jauniņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Balsos novada iedzīvotāji

Projektus izvērtēs desmit dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām, pārbaudot to atbilstību nolikumam un reālo iespēju īstenot, tostarp arī izmaksu ziņā. Visas atbilstošās un atbalstāmas idejas tiks nodotas sabiedrības balsošanai, kas notiks elektroniski platformā GeoLatvija.lv. Balsot varēs tikai Alūksnes novadā deklarētie iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Balsošana ilgs 14 dienas, un, autorizējoties portālā, tiks pārbaudīta personas identitāte un balsstiesības. Tas nozīmē, ka citur deklarētie cilvēki līdz balsošanai nemaz netiks. Viena konkursa uzsaukumā par uzvarētājiem atzīs ne vairāk kā divus projektus ar secīgi visaugstāko novērtējumu. Ja vairāki projekti saņems vienādu balsu skaitu, bet finansējuma pietiek tikai vienam vai diviem, uzvarējušos projektus nosaka pieteikumu iesniegšanas secībā. “Lai arī varētu likties, ka jāraksta projekts 5000 eiro vērtībā, tā nav. Nav noteikta minimālā projekta summa. Varbūt viens projekts būs 2000 eiro vērtībā, bet cits 8 000 eiro vērtībā,” skaidro I. Zīmele – Jauniņa.

10 00 eiro ir kopējais konkursa finansējums.

Iesniegt līdzdalības budžeta projektu idejas var iedzīvotāji, kas sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, kā arī biedrības vai nodibinājumi, kuros nav pašvaldības dalības. Par iesniegtajiem projektiem varēs balsot Alūksnes novada teritorijā deklarētas fiziskās personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu.

Konkursa projekta idejai jāatbilst šādiem kritērijiem:

◦ projekta koptāme nepārsniedz kopējo pašvaldības budžeta gadā šim mērķim paredzēto finansējumu (ieskaitot visus nodokļu maksājumus);

◦ projekts paredz ieguldījumu publiskā lietošanā esošā pašvaldības īpašumā (gan ārā, gan telpās);

◦ paredzētie ieguldījumi ir ekonomiski pamatoti, projekta tāmē ir iekļautas visas izmaksas (t. sk. teritorijas izpēte, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, ja attiecināms) un to ir iespējams īstenot atbilstoši tāmē norādītajam;

◦ projektā plānotās darbības netiek finansētas no citām pašvaldības atbalsta programmām vai citiem finansējuma avotiem (t. sk. ziedojumiem un dāvinājumiem);

◦ projekta mērķis nodrošina pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. pantu;

◦ projekts paredz paliekošas, sabiedriski nozīmīgas, publiski plaši pieejamas jaunas infrastruktūras radīšanu vai jau esošas infrastruktūras uzlabošanu;

◦ projekta ideja atbilst pašvaldības attīstības programmas rīcības plāna uzdevumiem un teritorijas plānojumam;

◦ projektam nav komerciāla, reliģiska vai politiska rakstura;

◦ projekts paredz pilnīgu iesniegtās idejas realizēšanu vienā kārtā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kā jāsniedz projekta pieteikums?

1. Autentificējieties GeoLatvija.lv (spiediet uz ‘Mana darba vieta’ un izvēlieties ‘Autentificēties’).

2. Spiediet uz savu vārdu un izvēlieties sadaļu ‘Mana līdzdalība’.

3. Norādiet un apstipriniet (verificējiet) savu e-pasta adresi. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājuma ziņojums. Pēc verificēšanas pārlādējiet lapu.

4. Uzsāciet projekta iesniegšanu pašvaldības profilā vai kreisajā rīkjoslā spiediet pogu ‘Iesniegt projektu’.

5. Tuviniet karti līdz varat identificēt vietu kartē, kur vēlaties, lai tiktu realizēta Jūsu projekta ideja. Interesējošo vietu kartē var meklēt arī pēc adreses. Pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības iekrāsotas un apvilktas ar zaļu kontūru.

6. Ielieciet punktu kartē.

7. Apstipriniet, ka esat iepazinies ar līdzdalības budžeta konkursa nolikumu.

8. Augšupielādējiet līdzdalības budžeta konkursa nolikumā prasītos dokumentus.

9. Aizpildiet visus pārējos datu laukus un spiediet pogu ‘Iesniegt projektu’.

! Vērts zināt – visa informācija jāizpilda vienā reizē, nav iespējas saglabāt un turpināt pildīt.

Aktīvas kopienas – stiprs novads

INGUS BERKULIS, ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORS

“Ik pa laikam tiekoties ar iedzīvotājiem visā novada teritorijā, tostarp pagastos, iedzīvotāji ļoti bieži un pilnīgi visās teritorijās, pauduši viedokli par to, kas viņiem ir vajadzīgs savā vietā. Viņi ir tie, kuri vislabāk zina un saprot, kas ikdienā nepieciešams. Novads īsteno dažādus nozīmīgus projektus, tostarp ar Eiropas Savienības finansējumu. Taču vienlaikus ir ļoti svarīgi neaizmirst arī par tām mazajām, bet būtiskajām lietām, kas skar cilvēku ikdienu. Tās ir jāuzklausa un jāņem vērā. Šogad, 2025. gada pašvaldības budžetā, ir paredzēti līdzekļi līdzdalības budžetam – lai aktīvie iedzīvotāji paši varētu iesaistīties un caur līdzdalības budžetu realizētu tieši tās idejas un ieceres, kas nepieciešamas viņu kopienai.

Mūsu novads ir aktīvs, un mums ir ļoti aktīvi cilvēki. Ir prieks starp semināra dalībniekiem redzēt pirmā viedā ciema – Jaunannas pagasta, kopienas pārstāvjus. Viņu piemērs ir iedvesmojošs, un ceru, ka arī citi tam sekos. Un tas jau notiek, jo klāt ir arī Kalncempju pagasta iedzīvotāji, kuri ļoti aktīvi uzsākuši savu darbību un tikko to pierādīja, organizējot Pēterdienas pasākumu, kas pulcēja vairāk kā 100 dalībniekus. Tā turpināt! Mūsu novada kopienas ir patiesi aktīvas, un tās vēl vairāk aktivizēja pagājušajā gadā pagastos rīkotie kopienu svētki. Tajos izskanēja daudz vērtīgu ideju, kuras tika teiktas un apkopotas. Lai visas ieceres izdodas īstenot pakāpeniski – šogad, izmantojot pirmos līdzdalības budžeta paredzētos līdzekļus, un noteikti arī turpmāk. Šis ir pirmais izmēģinājuma gads, taču es zinu, ka esam ļoti aktīvi un mums visiem kopā tas izdosies.”