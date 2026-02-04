Abonē! E-avīze
Trešdiena, 4. februāris
Pirmklasnieki svin 100 dienas skolā

10:39 04.02.2026

Agita Bērziņa

302

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pirmklasniekiem aiz muguras pirmās 100 dienas skolā – laiks, kurā sperti pirmie soļi jaunā ikdienā, apgūtas zināšanas un veidojušās draudzības. Šo nozīmīgo posmu skolēni atzīmēja ar kopīgām svinībām, atskatoties uz piedzīvoto un paveikto pirmajās skolas dienās.

100 skolas dienu svinības iesākās ar kopīgu pasākumu visiem pirmklasniekiem, pašiem īsi prezentējot kādas šīs dienas bijušas. Katra klase bija sagatavojusi arī plakātu ar savām 100 dienām. Mazie skolēni paši atzina – šis laiks paskrējis nemanot, piepildīts ar mācīšanos un draudzību, skaitīšanu, lasīšanu un rakstīšanu, dziedāšanu, pētīšanu un salīdzināšanu, gudrošanu, zīmēšanu, vingrošanu, minēšanu un, protams, arī nelieliem strīdiem, bez kuriem skolas ikdiena nav iedomājama. Diena turpinājās ar neierastām mācību stundām – šoreiz skolotāju lomā iejutās ģimnāzijas 10. klases audzēkņi.

Īpašs prieks mazajiem skolēniem – jau nākamnedēļ viņus sagaida nedēļa papildu brīvlaika. Jāpiebilst, ka šī privilēģija pienākas tikai 1. klašu skolēniem, jo citās klasēs šāds brīvlaiks nav paredzēts.

