Pirmajai skolas dienai gatavi!

Pirmais septembris pirmklasniekiem ir īpašs dzīves sākumpunkts – diena, kad rokās turēts ziedu pušķis un ar satraukumu, lepnumu un zinātkāri pārkāpts skolas slieksnis. Šis ir brīdis, ko ar smaidu un vieglu uztraukumu gaida gan bērni, gan vecāki, jo sākas jauns, nezināms un aizraujošs ceļojums mācību pasaulē. Pepernieku ģimenē mamma Ilva un tētis Renāts audzina divus bērnus – dēlu Ralfu, kurš vēl ir pirmsskolas vecumā, un topošo pirmklasnieci Aneti. Pirmo septembri ģimene atzīmēs, jo tie ir svētki, – par prieku skolniecei iegādāsies arī Anetes mīļāko kūku “Umka”.
Sagatavoties palīdzēja privātstundas
Ilvai šī ir jauna pieredze, ir neliels satraukums, jo tas ģimenes dzīvē būs kaut kas nebijis. “Nedaudz uztraucos par Anetes sagatavotību skolai – vai viņa tiks visiem līdzi. Šajā vasarā meita apmeklēja privātskolotāju Skaidrīti Melni divas reizes nedēļā, lai uzlabotu savas lasīšanas prasmes, domāju, tas palīdzēs viņai būt drošākai. Anete ar prieku devās uz šīm nodarbībām, un es jūtu progresu – tas nozīmē, ka skolā bērns jutīsies labi,” secina pirmklasnieces mamma. Runājot par gatavību skolai, Ilva uzticas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem – ja novērtēja, ka Anete ir gatava skolai, tad tā noteikti arī ir.
