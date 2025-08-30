Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Pirmajai skolas dienai gatavi!

Laura Felša - 30.08.2025 - 8:00
1. septembris ir īpaši liels notikums pašiem jaunākajiem, kuri uzsāks skolas gaitas. Pepernieku ģimene ar patīkamu satraukumu gaida 1. septembri, jo ģimenē ir pirmklasniece Anete. Kā saka pati skolniece – gaida skolas sākšanos, jo varēs satikt draugus. “Man patika skolotāja, kura bija vasaras skoliņā un būs mana klases audzinātāja. Man patīk gan lasīt, gan rēķināt. Ļoti gaidu sporta stundas, jo tas ir mans hobijs. Saviem klasesbiedriem novēlu, lai viņiem ir labas sekmes un patīk doties uz skolu katru dienu!” sarunā ar laikrakstu saka pirmklasniece Anete. Mamma Ilva uzsver – skolā svarīgas ir ne tikai atzīmes, bet arī bērna emocionālais stāvoklis. Būtiski, lai ikviens pirmklasnieks izglītības iestādē var justies droši.

Pirmais septembris pirmklasniekiem ir īpašs dzīves sākumpunkts – diena, kad rokās turēts ziedu pušķis un ar satraukumu, lepnumu un zinātkāri pārkāpts skolas slieksnis. Šis ir brīdis, ko ar smaidu un vieglu uztraukumu gaida gan bērni, gan vecāki, jo sākas jauns, nezināms un aizraujošs ceļojums mācību pasaulē. Pepernieku ģimenē mamma Ilva un tētis Renāts audzina divus bērnus – dēlu Ralfu, kurš vēl ir pirmsskolas vecumā, un topošo pirmklasnieci Aneti. Pirmo septembri ģimene atzīmēs, jo tie ir svētki, – par prieku skolniecei iegādāsies arī Anetes mīļāko kūku “Umka”.

Sagatavoties palīdzēja privātstundas

Ilvai šī ir jauna pieredze, ir neliels satraukums, jo tas ģimenes dzīvē būs kaut kas nebijis. “Nedaudz uztraucos par Anetes sagatavotību skolai – vai viņa tiks visiem līdzi. Šajā vasarā meita apmeklēja privātskolotāju Skaidrīti Melni divas reizes nedēļā, lai uzlabotu savas lasīšanas prasmes, domāju, tas palīdzēs viņai būt drošākai. Anete ar prieku devās uz šīm nodarbībām, un es jūtu progresu – tas nozīmē, ka skolā bērns jutīsies labi,” secina pirmklasnieces mamma. Runājot par gatavību skolai, Ilva uzticas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem – ja novērtēja, ka Anete ir gatava skolai, tad tā noteikti arī ir.

Laura Felša

