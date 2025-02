Pirmais solis uz ēkas siltināšanu

Foto: freepik.com

Namu apsaimniekotāja – SIA “Alūksnes nami” – valdes loceklis Raivis Bisenieks pieteicis dalībai 19 daudzdzīvokļu ēkas Alūksnes novadā Vidzemes plānošanas reģiona un informatīvā atbalsta punkta “Vidzemes EnergoGids” rīkotajā kampaņā “Kur pazūd siltums?”. Projekta galvenais mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu Baltijas jūras reģiona valstīs, izveidojot informatīvos atbalsta punktus – vienas pieturas aģentūras.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Interese ir

Vidzemes plānošanas reģiona un informatīvā atbalsta punkta “Vidzemes EnergoGids” rīkotajā kampaņā “Kur pazūd siltums?” par bezmaksas termokameras mērījumiem saņemti pavisam 128 pieteikumi no daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, apsaimniekotājiem un biedrībām visos 11 Vidzemes plānošanas reģiona novados.

“Vislielākā interese par termokameras mērījumiem bijusi Gulbenes novadā – saņemti 26 pieteikumi, bet Alūksnes novads ar 19 pieteikumiem ierindojies ceturtajā vietā, kas apliecina, ka ir interese par ēku energoefektivitāti,” stāsta Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Spalva.

Pieteikšanās termokameras mērījumiem norisinājās no 13. līdz 31. janvārim. “Mērījumiem pieteicu teju visas SIA “Alūksnes nami” apsaimniekojamās daudzdzīvokļu ēkas, kurām līdz šim nebija sagatavoti energoauditi. Par šādu iespēju informēju arī to ēku, kuras neesam pārņēmuši apsaimniekošanai, pilnvarotās personas, lai arī viņi piesakās mērījumiem, ja to vēlas,” saka SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis. Viņš norāda, ka uz mājas siltināšanu pirmais solis ir energoaudits, un tas nepieciešams, lai dzīvokļu īpašnieki noskaidrotu, kur ēkā rodas vislielākie siltuma zudumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Varēs balsot

Februārī “Vidzemes EnergoGids” uzsāka veikt termokameras mērījumus, lai identificētu ēku siltuma zudumu vietas pieteiktajās daudzdzīvokļu ēkās. Pēc mērījumu veikšanas attēlus apkopos un publicēs “Vidzemes EnergoGids” “Facebook” lapā. No 3. līdz 7. martam iedzīvotāji varēs balsot par ēku, kurai, viņuprāt, visvairāk nepieciešams bezmaksas energoaudits. “Balsot varēs, atzīmējot “patīk” jeb “like” pie attēliem. 10. martā paziņos ēku, kas saņems pilnībā apmaksātu energoauditu, ko finansēs no “Interreg” BSR programmas projekta “RenoWave” līdzekļiem,” saka L. Spalva.