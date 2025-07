Pilsētas svētku laikā – talka Alūksnes upē

Alūksnes pilsētas svētku laikā, 2. augustā, vietējos iedzīvotājus un ikvienu interesentu Pasaules dabas fonds aicina piedalīties talkā Alūksnes upē, lai kopīgi turpinātu atbrīvot upes tecējumu.

Talkas mērķis ir sakopt upi, atbrīvojot to no lieliem koku sanesumiem un bebru aizsprostiem, kas traucē tās brīvu ūdens tecējumu un arī paveikt ko vērtīgu vietējās ekosistēmas labā. Organizatori norāda, ka talka būs piemērota ikvienam — darbi būs dažādi, tāpēc iesaistīties varēs gan lieli, gan mazi. Talkas laikā dalībnieki varēs arī uzzināt vairāk par to, kā pareizi rūpēties par upēm un kāpēc ne visi kritušie koki ir jāizvāc.

Pulcēšanās paredzēta plkst. 10.00 pie Bejas tilta un no turienes talcinieki dosies pa upi lejup, turpinot jau iesākto darbu. Pēc talkas visi aicināti uz kopīgām pusdienām Dainu estrādē pie Alūksnes upes. Lai piedalītos talkā, nepieciešams laikapstākļiem un darbam upē piemērots apģērbs, sausas maiņas drēbes un apavi, ko uzvilkt pēc darba. Ja ir iespēja, ieteicams līdzi ņemt arī zāģus. Pieteikšanās talkai ir obligāta, un transports uz norises vietu netiek nodrošināts.

Pieteikšanās anketa: https://forms.gle/4zsHWfwDnms8G6hDA.

Pasākums notiek projekta “Par tīrām upēm” ietvaros, sadarbībā ar Mangaļi, lai veicinātu sabiedrības iesaisti un rūpes par vietējiem ūdeņiem.