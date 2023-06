Pilsētas krāšņumam 5000 vasaras augu

Foto: Aivita Lizdika

Pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora pienākumu izpildītāja Ingrīda Ribozola stāsta, ka pašlaik stādījumos atsacījušies no sarkanās krāsas. “Sarkanbaltos toņus izmantojām, sagaidot Latvijas simtgadi, pērn stādījām zilajos un dzeltenajos toņos, bet šogad esam nolēmuši izmantot zilo, balto un rozā krāsu. Atraitnītes pamazām mainām pret vasaras puķēm, bet rudenī Alūksnes dobēs ziedēs krizantēmas,” atklāj I. Ribozola. Traukos, kastēs un puķu podos stāda krāsainas pelargonijas, skeivolas, lielās leduspuķes, graudzālītes un citas. “Spodra” puķes stādīšanai audzē no jaunstādiem, kurus pasūta no SIA “Onava”. Tā ir lētāk, nekā no sēklas audzēt pašiem, saka I. Ribozola, jo pamatā dobēs ir stādītas ziemcietes, bet ar vasaras puķēm tās tikai papildina košumu.

Regulāri papildina

Lai ierīkotās dobes būtu ziedošas jau pavasarī, pašvaldība pērk arī sīpolpuķes, ko “Spodras” darbinieki iestāda jau rudenī. Taču katru gadu nākas saskarties ar to, ka atsevišķi cilvēki mēdz puķes no dobēm izrakt un aiznest. Šopavasar atkal bija nozagtas tulpes, kas stādītas traukos. “Tas notiek arī vēlāk, tādēļ stādījumi ik gadu jāpapildina. Grūti tos atjaunot jūlijā, kad garnadži aiznes jau ziedošas puķes, jo tad kompozīcija ir izjaukta,” saka I. Ribozola.

Puķes dobēs pēc ainavu arhitektes norādījumiem stāda “Spodras” dārzniece Inese Pāsa ar saviem palīgiem, un tagad lielajā karstumā un sausumā pilsētas stādījumu laistīšanai velta astoņas stundas dienā.

Īpaši tie izkalst puķu kastēs un traukos, kas rotā autobusu pieturvietas un pilsētas ielu malas. Līdz Jāņiem ziedošas puķu kastes izliks arī pie Lielā Ezera un Pils ielas krustojuma apmalēm. Iestājoties vēsākiem un mitrākiem laika apstākļiem, ar stādījumiem papildinās apaļās dobes Pils un Rīgas ielas krustojumā, arī aplī uz Helēnas un Bērzu ielas, kur kompozīcija jau ielabota ar krūmiem. Tur vēl stādīs bārbeles un dzeltenlapu priedītes.

Stādīs jaunus kokus

M. Sildega – Mieriņa stāsta, ka šogad Meža dienu ietvaros paredzēti jauni norobežojoši kokaugu stādījumi. Tādi būs arī pie jaunā Veloparka. “Pēdējā gada nelabvēlīgie laika apstākļi apskādējuši daļu no senākajiem un arī jaunākajiem kokaugu stādījumiem. Sniegs nolauzis tūju zarus, apdeguši kadiķi, nokaltuši atsevišķi koki un krūmi. Tāpat neierasts skats ir uz apsalušajiem ozoliem un mizgraužu bojātajām eglēm. Diemžēl daļu no stādījumiem nāksies likvidēt un vietā stādīt kaut ko jaunu, lai mūsu pilsēta paliktu tikpat zaļa un kļūtu vēl zaļāka,” saka ainavu arhitekte.

Šogad ļoti izplatījies tinējs, kas iedzīvojies daudzos kokos, arī pīlādžos, kas aug uz Pils ielas. “Pilsētā diemžēl mēs miglot kokus nedrīkstam. Mēģinājām skalot ar ūdeni, bet arī nesekmīgi. Tinējs izplatās tālāk, jo sausais laiks tam un arī mizgrauzim ir labvēlīgs. Lietus šos tīklus vismaz noskalo, un tas nesavairojas, bet šogad tas vēl nenotiek, un pīlādži kļūst vājāki,” norāda I. Ribozola.

IZMAKSAS

“Vidēji viens jaunstāds maksā 30 eiro centus, vēl nepieciešama kūdra un dārznieka darba alga, tad kopā tas izmaksā aptuveni 80 eiro centus, kas ir ļoti liels ietaupījums. Vairumtirdzniecībā zem 2,50 eiro augus nopirkt nevar, bet Alūksnei nepieciešami aptuveni 5000 stādu,” atklāj I. Ribozola.