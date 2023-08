Pilnībā apmaksās braukšanas izdevumus

Foto: freepik.com

Alūksnes novada pašvaldība pilnībā apmaksās skolēnu pārvadājumus no mājām uz izglītības iestādi un atpakaļ. Jaunie saistošie noteikumi paredz kompensēt braucienus ne vien skolēniem no 1. līdz 12. klasei, bet arī pirmsskolas obligātā izglītības vecuma (5 un 6 gadi) bērniem.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka iepriekš pirmsskolas vecuma bērniem pašvaldība nokļūšanu no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ nesedza. Turpmāk pašvaldība arī 100 % apmērā reizi dienā finansēs pirmsskolas obligātā izglītības vecuma izglītojamā viena pavadoņa izmaksas vienā maršrutā no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un vienā maršrutā atpakaļceļā.

Arī privāto transportu

“Izglītojamo pārvadājumus nodrošina ar sabiedrisko transportu, pašvaldības organizētu transportu maršrutos, kur nav pieejams sabiedriskais transports, vai ar privāto transportu. Attiecībā uz privāto transportu saistošajos noteikumos iekļauts jauns punkts – privātā transporta izmantošanu kompensē gadījumos, ja nav pieejams sabiedriskais vai pašvaldības transports, vai arī tas kursē mācību procesam neatbilstošos laikos (laiks starp stundu sākumu un autobusa pienākšanas laiku brauciena galapunktā pārsniedz vienu stundu no rīta un laiks no stundu beigām līdz autobusa atiešanas laikam pārsniedz 2,5 stundas). Pārvadājumus ar privāto transportu kompensē arī tad, ja attālums līdz tuvākajai pieejamajai izglītības iestādei, sabiedriskā transporta un pašvaldības organizētā maršruta pieturai pa ceļu veicamā attālumā pārsniedz trīs kilometrus,” norāda E. Aploka. Kompensējamo tarifu eiro par vienu kilometru noteiks pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu.

No cita novada

Pašvaldība turpmāk arī segs 1. līdz 12. klašu izglītojamo braukšanas izdevumus no dzīvesvietas citā novadā uz Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādi un atpakaļ no pieturas, kas ir ne tālāk par 18 kilometriem braucamā ceļa no Alūksnes novada robežas. Tāpat arī jaunajos noteikumos vairs nav no pašvaldības finansētu braukšanas reižu ierobežojumu skaita tiem izglītojamiem, kuri dzīvo skolēnu viesnīcā.

E. Aploka skaidro, ka sabiedriskajā transportā braukšana notiks ar e-taloniem, bet pašvaldības transportā e-taloni nebūs nepieciešami. No 1. septembra ieviesīs izmaiņas vairākos reģionālās nozīmes maršrutos Alūksnes novadā, kas nodrošinās skolēnu pārvadājumus no dzīvesvietām uz izglītības iestādēm un atpakaļ. Šos reisus novirzīs gar izglītības iestādēm Alūksnes pilsētā, lai skolēni varētu droši izkāpt pie skolas un mājupceļā autobusā arī iekāpt pie skolas. Informācija par braucieniem, kurus nodrošinās pašvaldības transports, tiks publicēta tīmekļvietnē www.aluksne.lv līdz 15. augustam. Pašvaldība aicina vecākus iepazīties ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem un jautājumu gadījumā vērsties Izglītības pārvaldē.

Papildus 60 tūkstoši

Maksimālais izdevumu palielinājums vienā mācību gadā – atbilstoši pašreizējiem faktiskajiem apstākļiem, plānojams līdz 60 000 eiro, 2021./2022. mācību gadā izmaksāti 192 973 eiro. “2022/2023. mācību gadā tie varētu būt līdz pat 252 973 eiro. Papildu izdevumu pieaugumu var ietekmēt izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu cenu tarifā un izmaiņas energoresursu cenā, kas neatrodas pašvaldības ietekmē un nepakļaujas tās prognozēm,” norāda E. Aploka.