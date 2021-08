”Pīlādžos” somu draugu apciemojums

Foto: SAC “Pīladži”

Sociālās aprūpes centru “Pīlādži” 18.augustā apciemoja ciemiņi no Somijas. Tamisari Luterāņu baznīcas un misijas baznīcas pārstāvji Gajs Sundstrēms un Jans Feltmaršs vairākkārt jau viesojušies “Pīlādžos” un arī šis gads nav izņēmums, sarūpējot dāvanas gan centra iemītniekiem, gan tuvāko pagastu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.



Tamisāri pilsētā izveidota apvienota brīvprātīgo grupa, kas strādā, lai palīdzētu Latvijai un Lietuvai. Patstāvīgi plānojot un pieņemot lēmumus, ar kurām organizācijām sadarboties, brīvprātīgie saņem ziedojumus no cilvēkiem Samisāri pilsētā, gan citās Somijas pilsētās.

Pārstāvjiem ir sadarbība arī ar slimnīcām, tās palīdz ar tehniskiem palīglīdzekļiem, kurus arī labprāt ved uz Latviju. Brīvprātīgo grupai ir lietotu preču veikals, lai iegūtu finanšu līdzekļus, kas nepieciešami transporta izdevumiem palīdzības sniegšanai.

SAC “Pīlādži” sociālajai darbiniecei Ievai Vimbai ir astoņu gadu sadarbība ar Tamisāri Luterāņu draudzes pārstāvjiem. Ik reiz, kad viņi ierodas Latvijā, tiek atvesti ziedojumi, kas noder gan centra iemītniekiem, gan tuvāko pagastu trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem, gan daudzbērnu ģimenēm.

“Esam ļoti pateicīgi par tehniskajiem palīglīdzekļiem, higiēnes precēm, apģērbiem, apaviem un saimniecības precēm. Iepriekš ļoti noderīgi bija arī trenažieri ar kuriem klienti atgūst funkcionēšanas spējas. Paldies par jauko apciemojumu. Viss, kas nāk no sirds, kādreiz dubultā atnāk atpakaļ,” uzsver I. Vimba.

Somija pēc otrā Pasaules kara saņēma palīdzību no Amerikas. Tā kā Somijas ļaudis, kas dzimuši pēc kara, ir izjutuši trūkumu, tad tagad tie, kuri dzīvo pārticīgi, labprāt sniedz atbalstu citiem. Savukārt organizācijas brīvprātīgie no Somijas labprāt iesaistās šāda veida aktivitātēs, jo tādējādi viņi iepazīstas ar jaukiem cilvēkiem dažādās pilsētās, kas dara labu darbu savu cilvēku labā. Cerot, ka tādējādi kaut nedaudz kādam var palīdzēt.