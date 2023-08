Pieturā “Anna” jāiztiek bez ērtībām

Redakcijā ar diviem sasāpējušiem jautājumiem vērsās annenietis Inārs Samlajs. Viņš pastāstīja, ka pirms diviem gadiem vētrā sabojāta autobusu pieturas “Anna” nojume Annas pagasta centrā starp skolu un veikalu pretī akai. “Autobuss kursē, cilvēkiem nav kur patverties, īpaši ziemā. Kādēļ to neatjauno, vai atjaunos vispār? Tā taču iedzīvotājiem ir nepieciešama!” saka I. Samlajs.

Un otrs: “Kopš privatizēja Umernieku stacijas ēku, cilvēkiem vairs nav tualetes, ko apmeklēt. Āra tualete norobežota, nedarbojas. Tualete bija pašvaldības, bet zeme, uz kuras tā atradās, – Satiksmes ministrijas īpašums. Kur lai cilvēki nokārto dabiskās vajadzības? Lielākā daļa iet krūmos un tur visu pieķēza, man turpat netālu ir īpašums, nav patīkami.” I. Samlajs vēlas zināt, vai tur kādreiz atkal būs tualete, un ja būs, tad kad. Un, ja ne, tad kādēļ. “Tualeti apmeklēja vairāki autobusu pasažieri, sabiedrisko transportu tomēr izmanto daudz cilvēku, dienā kursē četri pieci autobusi, drīz sāksies jaunais mācību gads, kad pasažieri būs arī skolēni,” norāda annenietis.

Nojumi neatjaunos

Pēc atbildes redakcija vērsās pie Alūksnes novada pašvaldības pagastu apvienības pārvaldes vadītājas Ingrīdas Sniedzes. Viņa stāsta, ka autobusu pieturvietu uzturēšana ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” kompetencē. “Pagājušajā gadā pašvaldība mutiski informēja “Latvijas valsts ceļi” pārstāvjus par iedzīvotāju vēlmi atjaunot autobusa pieturas nojumi Annas centrā. Šogad sanāksmē ar “Latvijas valsts ceļu” Vidzemes reģionālās nodaļas speciālistiem šo jautājumu atkal aktualizējām, taču saņēmām atbildi, ka nojumi nav plānots atjaunot,” laikrakstam stāsta I. Sniedze un norāda, ka tādēļ pieturvieta arī turpmāk būs pieejama tāda, kāda tā ir pašlaik.

TUALETES GRODS tagad ir norobežots, bet tuvākajā laikā to aizbērs, sola Alūksnes novada pašvaldības pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze.

Nebūs arī tualetes

Atbildot uz otru I. Samlaja jautājumu, I. Sniedze apstiprina, ka Umernieku stacijas ēka Annas pagastā tiešām tagad ir privātīpašums, bet zeme ārpus stacijas ēkas gar dzelzceļu pieder Satiksmes ministrijai. “Āra sausā, izvedamā tualete savulaik bija uzstādīta Satiksmes ministrijas nekustamajā īpašumā. Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē Annas pagastā pienāca informācija, ka labierīcības vairs normāli nevar lietot. Apsekojām, un tualetes koka daļu nojaucām, jo tā bija nolietojusies. Tagad arī betona grods ir norobežots, bet tuvākajā laikā to aizbērsim,” stāsta I. Sniedze.

Pagastu apvienības pārvaldes vadītāja skaidro, ka pašvaldība valsts īpašumā nevar ieguldīt līdzekļus tualetes būvniecībā, teritorijas uzturēšanā un kopšanā. Līdz ar to jaunas tualetes ierīkošana nav paredzēta. “Iedzīvotājiem, kuri izmanto sabiedrisko satiksmes infrastruktūru, ir zināms laiks, ko pavada transportā, un līdz ar to ir jācenšas nokārtot vajadzības, izejot no mājas vai izbraucot no vietas, kur ir pieejama atbilstoša publiskā tualete. Tūristiem, plānojot maršrutus, arī ir iespējas apmeklēt atbilstošas tualetes objektos, kur tās ir pieejamas,” norāda pašvaldībā.