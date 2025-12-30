Piešķirts līdzfinansējums tranzīta ielu virskārtas atjaunošanai

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi pozitīvu atbildi no Satiksmes ministrijas par līdzfinansējuma piešķiršanu Alūksnes pilsētas tranzīta ielu seguma virskārtas atjaunošanai.
Projekta “Alūksnes pilsētas tranzītielu seguma virskārtas atjaunošana” līdzfinansēšanai no valsts budžeta piešķirts 701 690 EUR. Projekts paredz brauktuves dilumkārtas atjaunošanu iepriekš rekonstruētajās tranzīta ielās un to posmos – Pils ielā no Rīgas ielas līdz Kolberģa ielai, Bērzu ielā no Pils ielas līdz Helēnas ielai, Helēnas ielā no Bērzu ielas līdz Jāņkalna ielai, Jāņkalna ielā no Helēnas ielas līdz Tālavas ielai un Tālavas ielā no Jāņkalna ielas līdz krustojumam ar Malienas ielu, kā arī atsevišķu komunikāciju lūku
un pārsedžu nomaiņu, lūku līmeņošanu.
Minētie ielu posmi ir pašvaldības īpašumā esošas tranzīta ielas Alūksnē, kas savienojas ar valsts reģionālās nozīmes autoceļiem P41 Alūksne-Liepna, P39 Alūksne-Ape, P43 Litene-Alūksne, ka arī ar valsts vietējās nozīmes autoceļu V386 Alūksne-Ziemeri- Veclaicene.
Informāciju sagatavoja: Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
