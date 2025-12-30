Abonē! E-avīze
Trešdiena, 31. decembris
Silvestrs, Silvis, Kalvis
weather-icon
+-7° C, vējš 2.68 m/s, Z-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Piešķirts līdzfinansējums tranzīta ielu virskārtas atjaunošanai

12:01 30.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

168

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi pozitīvu atbildi no Satiksmes ministrijas par līdzfinansējuma piešķiršanu Alūksnes pilsētas tranzīta ielu seguma virskārtas atjaunošanai.


Projekta “Alūksnes pilsētas tranzītielu seguma virskārtas atjaunošana” līdzfinansēšanai no valsts budžeta piešķirts 701 690 EUR. Projekts paredz brauktuves dilumkārtas atjaunošanu iepriekš rekonstruētajās tranzīta ielās un to posmos – Pils ielā no Rīgas ielas līdz Kolberģa ielai, Bērzu ielā no Pils ielas līdz Helēnas ielai, Helēnas ielā no Bērzu ielas līdz Jāņkalna ielai, Jāņkalna ielā no Helēnas ielas līdz Tālavas ielai un Tālavas ielā no Jāņkalna ielas līdz krustojumam ar Malienas ielu, kā arī atsevišķu komunikāciju lūku
un pārsedžu nomaiņu, lūku līmeņošanu.


Minētie ielu posmi ir pašvaldības īpašumā esošas tranzīta ielas Alūksnē, kas savienojas ar valsts reģionālās nozīmes autoceļiem P41 Alūksne-Liepna, P39 Alūksne-Ape, P43 Litene-Alūksne, ka arī ar valsts vietējās nozīmes autoceļu V386 Alūksne-Ziemeri- Veclaicene.

Informāciju sagatavoja: Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Nav nejaušību, ir Dievjaušības

08:00 26.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Modernizēs abas lauku skolas

08:00 26.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Mēs esam saauguši kopā”

08:00 24.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Neredzams darbs redzamā vidē

08:00 27.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Smaržo pašu darinātas sveces un eglīšu rotājumi

08:00 25.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vīzija kustībā: jaunieši izzina karjeras iespējas reģionā

07:55 29.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāds bijis 2025. gads?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
31
Decembris
Sākums: 22:00

Jaungada balle
Trešdiena
31
Decembris
Sākums: 23:30

Jaungada nakts balle ar Zinti Krakopu
Ceturtdiena
1
Janvāris
Visu dienu

Janas Rāgas foto izstāde “200 metri virs jūras līmeņa”
Ceturtdiena
1
Janvāris
Sākums: 00:30

Jaungada balle ar grupu "Putukvass"
Sestdiena
3
Janvāris
Visu dienu

Izstāde "Notikumi 2025, prognozes, horoskopi 2026 - preses publikācijās"
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025