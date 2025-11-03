Pieprasa muzeja jumta atjaunošanu

Kalncempju pagasta iedzīvotāji noraizējušies par Viktora Ķirpa Ates muzeja “Vidzemes lauku sēta” nākotni. Pļaujas svētku laikā viņi novērojuši, ka sliktā tehniskā stāvoklī ir traktoru motoru šķūnis, kurā glabājas kuļmašīna, ko izmanto Pļaujas svētkos. Tāpēc iedzīvotāji vērsušies pašvaldībā ar vēstuli, taču atbildi līdz šim nav saņēmuši. Tagad viņi lūdz laikrakstu palīdzēt noskaidrot situāciju.
“Ikdienā muzejā neesam, bet Pļaujas svētkos visas ēkas ir vaļā, tādēļ katrs var apskatīt ne tikai muzeja eksponātus, bet arī redzēt, kādā stāvoklī ir ēkas. Diemžēl šī gada svētku apmeklētāji secināja, ka sliktā stāvoklī ir ne tikai traktoru motoru šķūņa jumts, bet visa šķūņa konstrukcija. Vienā mirklī var būt tā, ka šķūnis sagāžas. Ņemot vērā, ka nākamgad apritēs 40 gadi, kopš tiek rīkoti Pļaujas svētki, gribētos, lai šī vēsturiskā ēka šo jubileju sagaida. Redzot šķūņa slikto stāvokli, pie biedrības vērsās cilvēki, kuri uzsvēra, ka ir jādara kaut kas lietas labā. Iedzīvotājus uzklausījām un biedrības vārdā uzrakstījām vēstuli, kuru nosūtījām Alūksnes novada muzejam un Alūksnes novada pašvaldības domei, lūdzot nākamā gada budžetā paredzēt naudu šī jumta remontam,” stāsta biedrības “Mēs Kalncempjiem” valdes locekle Anta Spilva. Pēc vēstules nosūtīšanas no pašvaldības puses nav saņemta nekāda reakcija vai atbilde.
Lai gan šobrīd muzejs atrodas Annas pagastā, tā pirmsākumi meklējami Kalncempju pagastā, un kalncempieši joprojām to uzskata par savējo. Pagasta iedzīvotāju dzīve ir cieši saistīta ar muzeju, tā izveidi un attīstību – viņi to kopā ar Ķirpu ģimeni radījuši, te dažādās muzeja aktivitātēs mainījušās paaudzes. “Vēsturiski muzejs sāka veidoties dzirnavās, kas atrodas Kalncempju pagastā, tādēļ tas sākotnēji arī nesa Kalncempju pagasta vārdu. Laika gaitā muzejs paplašinājās un tā teritorija iestiepās Annas pagastā. Abu pagastu robežu iezīmē upe,” skaidro A. Spilva.
Kalncempju pagasta iedzīvotāju vidū valda arī neskaidrība par muzeja turpmāko darbību. “Ja ir neziņa, rodas vieta dažādām interpretācijām. Klīst runas, ka muzejs nākotnē varētu kļūt par sezonālu kultūras iestādi vai pat tikt slēgts,” saka kalncempiete Anta Spilva.
Vēstule saņemta, situāciju nekomentē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis apstiprina, ka pašvaldība ir saņēmusi Kalncempju pagasta iedzīvotāju vēstuli. Tomēr pašlaik viņš no plašākiem komentāriem atturas, norādot, ka vēl turpinās darbs pie 2026. gada budžeta sagatavošanas. Arī iedzīvotāju paustās bažas par muzeja turpmāko darbību izpilddirektors pagaidām nekomentē.
Viktora Ķirpa Ates muzeja “Vidzemes lauku sēta” vadītāja Lāsma Kaupuža apstiprina, ka traktoru motoru šķūņa jumts ir sliktā stāvoklī. Tomēr tas nav vienīgais jumts, kam nepieciešams remonts – arī citām muzeja ēkām jumts jau ir savu nokalpojis, piemēram, noliktavas ēkai, kā arī ekspozīciju ēkām zirgu inventāra šķūnim, pūnītei. Līdz šim muzejs pats veicis nepieciešamos uzlabojumus, bet ar to nepietiek, un katru gadu būtu jāveic darbi. Attiecībā uz iedzīvotāju bažām par muzeja nākotni L. Kaupuža norāda, ka tās šobrīd ir tikai baumas, jo nekādu konkrētu lēmumu nav.
Jautājumu risina
Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos Arturs Dukulis stāsta, ka Kalncempju pagasta iedzīvotāju vēstuli personīgi nav lasījis, bet ir par to lietas kursā. “Ja jautājums ir par ēku, jumtu saglabāšanu, visi jautājumi, protams, tiks risināti. Nepieļausim, ka ēka sabruks. Zinām, kāds ir ēku stāvoklis, un risinājumu meklētu tā vai tā. Arī ja nebūtu iedzīvotāju vēstules. Visi jautājumi, kas saistīti ar muzeju un iespējamo finansējumu, vēl tiks pārrunāti ar muzeja darbiniekiem. Pašlaik notiek budžeta veidošanas process, un, kad tas būs pabeigts, varēšu sniegt detalizētāku informāciju. Šobrīd plašāk komentēt nevaru,” skaidro A. Dukulis. Vienlaikus viņš uzsver, ka ikviena iedzīvotāju vēstule ir nozīmīga. “Ir labi, ka cilvēki sūta vēstules, vērš uzmanību un izsaka bažas. Paldies iedzīvotājiem par līdzdalību un rūpēm,” teic A. Dukulis.
