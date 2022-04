Pieņemšanu izziņo novēloti

Vērīgi alūksnieši pamanījuši, ka pašvaldības izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”, kas iznāca šodien, 7.aprīlī, un arī šodien to iedzīvotāji saņēma pasta kastēs, vadības pieņemšanas laiki aprīlī ir jau notikuši 4.aprīlī. Lasītāji vaicā – vai tas tā darīts ar nodomu, lai iedzīvotāju uz tikšanos nevarētu ierasties. “Speciāli tā darīts, lai tauta nezinātu par apmeklētāju laikiem,” vaicā kāda alūksniete. Šomēnes apmeklētāju pieņemšana jau nokavēta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka Alūksnes novada pašvaldības vadības – domes priekšsēdētāja, vietnieku un pašvaldības izpilddirektora – pieņemšanas laiki ir noteikti pašvaldības nolikumā un tie ir – katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no pulksten 8.00 līdz 11.00. “Šo kopsakarību ielāgojot, var attiecīgos datumus atzīmēt visa gada kalendārā un jau laikus pierakstīties uz pieņemšanu pie kāda no pašvaldības vadības pat vairākus mēnešus iepriekš. Atsauci par to, ka pašvaldības vadības pieņemšanas laiki ir noteikti pašvaldības nolikumā, var izlasīt paziņojumā gan “Alūksnes Novada Vēstīs”, gan pašvaldības tīmekļa vietnē, tieši pirms publicētajiem konkrētā mēneša datumiem. Aprīlī diemžēl trešā pirmdiena – 18. aprīlis – ir brīvdiena sakarā ar Lieldienām. Taču nepieciešamības gadījumā vienoties par pieņemšanu pie kāda no pašvaldības vadības amatpersonām ir iespējams arī citos laikos. Aicinām sazināties ar Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru pa tālruni 64381496,” norāda E. Aploka.

Pašvaldības informatīvais izdevums saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” iznāk tikai vienu reizi mēnesī un tā izdošanas laiks ir nākamā nedēļa pēc domes kārtējās sēdes, kas iepriekšējā mēnesī notika mēneša pēdējā dienā – 31. martā. Informācija par pašvaldības vadības pieņemšanas laikiem ātrāk ir aplūkojama pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Par Alūksnes novada domes darbu/Iedzīvotāju pieņemšana.