Pieminēs 1949. gada martā izvestos

Sestdien, 25. martā, apritēs 74 gadi kopš 1949. gada deportācijām, kad 42 300 Latvijas ļaudis tika vardarbīgi aizvesti uz Krieviju. Viņu vidū arī 1105 iedzīvotāji no pašreizējā Alūksnes novada. 25. martā pulksten 10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums notiks Alūksnē pie Mātes tēla, pēc tam ziedu nolikšana un sveču iedegšana Alūksnes Lielajos kapos pie piemiņas akmens “Tiem, kuri neatgriezās”. Pulksten 12.00 koncerts “Maza tautu istabiņa” Alūksnes Kultūras centrā, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Arī novada pagastos daudzviet notiks padomju režīma represiju upuriem veltīti pasākumi. 24. martā pulksten 10.00 atceres brīdis Ezeriņu kapos, pulksten 11.00 Mālupes Saieta namā pasākums “Vai to var aizmirst?”, bet pulksten 15.00 pasākums “Mēs atceramies” Kolberģa tautas namā. 25. martā pulksten 13.00 Mārkalnes tautas namā notiks koncerts “Šī Dieva zeme”, represēto dienai veltīts pasākums Pededzes tautas namā, bet Ilzenē iedzīvotāji aicināti nolikt ziedus un iedegt sveces piemiņas vietā represētajiem ilzeniešiem, un Zeltiņos – pie Tautas upuru piemiņas akmens. Savukārt Alūksnes novada muzejā 23. martā 10.00 notiks skolēnu pētnieciski radošo darbu prezentācija “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” un teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”.

25. martā no pulksten 11.00 vienlaikus visās pašvaldībās tiks nolasīti to iedzīvotāju vārdi un uzvārdi, viņu vecums un dzīvesvieta, kas 1949. gada 25. martā izsūtīti no attiecīgās pašvaldības teritorijas. Šos lasījumus ievadīs Valsts prezidenta Egila Levita uzruna. No Alūksnes novada izsūtīto personu vārdu un uzvārdu lasījums notiks Alūksnes novada Facebook kontā.

Lasījumu tiešraidēm no 43 pašvaldībām varēs sekot līdz Latvijas sabiedrisko mediju portālā www.lsm.lv un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā www.lnb.lv, kā arī īpaši piemiņas pasākumam izstrādātā digitālā kartē www.deportetie.kartes.lv. Šajā kartē sadaļā “Deportētie iedzīvotāji”, izvēloties “1949. gada 25. marts”, uzvirzot kursoru uz izvēlētās vietas, karti iespējams pietuvināt tik tuvu, ka redzama konkrēta adrese, māja vai sēta. Uzspiežot uz apļa, redzams saraksts ar informāciju par aizvestajiem cilvēkiem – viņu vārds, uzvārds un vecums.