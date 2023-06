Piemiņas pasākuma laikā būs satiksmes ierobežojumi

Foto: www.pixabay.com

14. jūnijā visā Latvijā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi. Alūksnē atceres pasākums notiks pulksten 10.00 pie Mātes tēla un pēc tam arī Alūksnes Lielajos kapos pie piemiņas akmens “Tiem, kuri neatgriezās”.



Sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīto pasākumu Alūksnē

trešdien būs slēgta satiksme no pulksten 9.40 līdz 10.40 Pils ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz

Rijukalna ielai un Ojāra Vācieša ielā no Pils ielas līdz Dārza ielai.

Alūksnes novadā 14. jūnijā atceres pasākumi notiks arī Annas pagasta Ezeriņu kapos

un Zeltiņu pagastā pie Tautas upuru piemiņas akmens.