Piemet malku Bānīša krāsnij arī tu!

Gulbenes – Alūksnes Bānītis šogad septembrī svinēs vēsturiskās dzelzceļa līnijas 120. jubileju un Bānīša draugi un atbalstītāji aicināti iesaistīties jubilāra apdāvināšanā – akcijā “120 kubikmetri 120 gadu jubilejā”, dāvinot malku tvaika lokomotīves darbināšanai. Alūksnē jau sarūpēts pirmais malkas dāvinājums.

Bānītis asociējas ar tvaika lokomotīvi “Ferdinands”, aiz kuras atstātais tvaika mākonis un signāltaures skaņa atpazīstama jau no lielāka attāluma. Savukārt tvaika lokomotīves vērošana darbībā raisa neatkārtojamas emocijas par tvaika spēka varenību un ļauj kaut nedaudz iejusties simtgadu tālā pagātnē. Šosezon pasažieri braucienus ar tvaika vilcienu varēs baudīt divreiz mēnesī – sestdienās, kā arī atsevišķās svētku reizēs. “Dažkārt mums jautā, kālab tik reti kursē tvaika vilciens, varbūt varētu braukt ikdienā? Atbilde vienkārša: tvaika lokomotīves ekspluatācijai vajadzīgas īpašas rūpes – gan lielākā skaitā speciāli apmācīts un sertificēts personāls nekā dīzeļlokomotīvei, gan biežāka apkope, gan ūdens ar attiecīgām piedevām un galvenais – arī atbilstoši sagatavota malka – katrā reisā vismaz pieci kubikmetri,” saka SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders.

Tāpēc Bānīša jubilejas gada akcijā “120 kubikmetri 120 gadu jubilejā sabiedrība aicināta iesaistīties reģiona lepnuma – Bānīša – dzimšanas dienas atzīmēšanā, dāvinot tam malku. Akcijas mērķis – atbalstīt Bānīti jubilejas gadā, izjust dāvināšanas un līdzdarbošanās prieku, bet galvenais – lai tvaika pietiktu ne tikai svilpienam, bet arī daudziem jaukiem tvaika vilciena braucieniem šajā gadā.

Par to jau sākuši gādāt malkas dāvinātāji no visas Latvijas – no Litenes, Preiļiem, Rīgas, turklāt daži bijuši īpaši radoši – Bānītis saņēmis malkas kasti pat ar “Omnivas” starpniecību.

Savukārt šajās brīvdienās pirmais malkas kubs nogādāts arī Alūksnes stacijā. “Viens ir svinēt svētkus un Bānīša 120. dzimšanas dienu, otrs – praktiski palīdzēt nodrošināt tā darbību. Viss kļūst dārgāks, tostarp malka. Kādēļ gan jubilejā dāvināt torti, ja var uzdāvināt to, ko Bānītis patiešām “ēd”. Lai jubilejas torte taptu no 120 kubiem malkas, mēs katrs varam piemest kaut nelielu malkas klēpi Bānīša krāsnij,” aicina Alūksnes novada Kultūras centra direktora vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte. Un Kultūras centra kolektīvs, kas būs galvenais Bānīša 120. jubilejas svētku organizators Alūksnē, šajā ziņā rāda priekšzīmi alūksniešiem, pirmais uzdāvinot Ferdinandam vienu kubu malkas.

KĀ DĀVINĀT?

► Tvaika lokomotīvei “Ferdinands” vislabāk “garšo” labi izžāvēta, no lapukokiem vai skujkokiem un sagarināta malka 50 – 70 cm pagalēs.

► Malku Bānītim iespējams dāvināt, nogādājot to Gulbenes, Stāmerienas un Alūksnes stacijās, iepriekš sazinoties pa tālruni 20228884.

► Katrs – pat dažu pagaļu dāvinātājs – saņems īpašo Bānīša svētku nozīmīti. Dāsnāko malkas dāvātāju vārdi būs lasāmi uz tvaika lokomotīves “Ferdinands” sāniem Bānīša svētku braucienu laikā šī gada 1. un 2. septembrī, kā arī tiks aicināti uz tikšanos ar tvaika lokomotīves apkalpi un īpašu jubilejas braucienu restorāna vagonā.