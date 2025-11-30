Piedāvā piparkūku cepšanas meistarklases

Lai iepazīstinātu sabiedrību un arī potenciālos audzēkņus ar mācību iespējām Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā, skola jau šobrīd rīko dažādus pasākumus un meistarklases. Šonedēļ Alsviķu skolā viesojās Ziemeru pamatskolas skolēni, kuri piedalījās piparkūku cepšanas meistarklasē, darbojoties kopā gan ar skolas pedagogiem, gan audzēkņiem.
Attēlā – rosīgā pirmssvētku darbošanās izglītības iestādes virtuvē, lai jau šajā nedēļas nogalē, pirmajā Adventē, var mieloties ar pašu ceptām piparkūkām.
“Aicinot pie sevis ciemos, mēs parādām, ka esam atvērti ikvienam. Pat ja bērns neizvēlēsies mācīties tieši pie mums, viņš vismaz zinās par iespējām, ko piedāvājam. Tomēr esmu pārliecināta – daļai skolēnu šī viesošanās būs bijusi gan noderīga, gan iedrošinoša. Pie mums viss notiek, esam laba skola, varbūt reizēm nepelnīti aizmirsta. Daudzi zina, ka šeit profesiju var apgūt cilvēki ar īpašām vajadzībām, taču mūsu piedāvājums ir daudz plašāks un var nākt mācīties arī pēc 9. klases,” stāsta Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Inguna Avota.
Piedāvājums ir plašs. Skolā īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kuras iespējams apgūt pēc 9. klases absolvēšanas – “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” un “Kokizstrādājumu izgatavošana”. Uzņemam jauniešus ar pamatskolas izglītību, un mācību ilgums ir četri gadi. Paralēli vairākas izglītības programmas paredzētas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Zināms, ka jaunajā mācību gadā uzņems audzēkņus programmās “Ēdināšanas pakalpojumi”, apgūstot pavāra palīga kvalifikāciju, “Būvdarbi” (apdares darbu strādnieks), “Kokizstrādājumu izgatavošana” (kokapstrādes iekārtu operators), “Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” (apavu labotājs). “Visas šīs profesijas ir darba tirgū nepieciešamas un pieprasītas. Turklāt mēs esam vienīgā skola, kur iespējams apgūt apavu labošanas prasmes – to noteikti nedrīkstam zaudēt. Tāpēc domājam par veidiem, kā šo jomu popularizēt, piemēram, radot kādam audzēknim individuālu darba vietu, ja viņš spēj strādāt patstāvīgi un pats organizēt savu darbu un ikdienu,” stāsta I. Avota.
Patstāvību un iekļaušanos darba tirgū
Radot individuālu darba vietu – ne tikai apavu labošanas specialitātē, bet nākotnē, iespējams, arī citos arodos –, skola vēlas palīdzēt audzēkņiem apgūt atbildību, patstāvību, pacietību un motivēt viņus strādāt pašiem. “Visiem audzēkņiem ar invaliditāti ēdināšana šeit ir bez maksas, tā ir valsts apmaksāta, un vienīgais līdzmaksājums ir par dienesta viesnīcu. Apstākļi ir ērti, un jāatzīst – reizēm tas nemudina spert soli tālāk dzīvē. Daudzi labprāt atgriežas skolas solā un turpina mācības pie mums. Daļai tas patiešām ir noderīgi, jo viņi vēl nav izlēmuši, ko vēlas darīt, bet citi to dara vienkārši tāpēc, ka tas ir ērti. Mēs motivējam audzēkņus uzsākt patstāvīgu dzīvi un iesaistīties darba tirgū. Esam tehnikums un mūsu uzdevums un pienākums ir mācību laikā dot maksimāli daudz, lai audzēkņi spētu turpmāk doties tālāk paši. Vienlaikus apzināmies, ka darba tirgus un iespējas ir neviennozīmīgas, ka darba devēji pamatoti skatās uz darbinieku, kas ir ātrāks vai kam labāk padodas,” saka I. Avota.
Mācīties un paplašināt savu pasauli
Neskatoties uz to, ka kādam arī šī aroda nākotne var būt pat neiespējama, mēs tomēr visa mācību procesa laikā nodrošinām ne tikai profesionālās iemaņas, bet arī plašāku skatu uz pasauli, piedāvājot apgūt dažādus mācību priekšmetus un dažādi pavadīt brīvo laiku. Iesaistāmies Smiltenes tehnikuma ārpusskolas piedāvātajās iespējās “Erasmus +” programmā, dodoties profesionālajā un kultūras pieredzē uz vairākām Eiropas valstīm. Skolai ir ļoti svarīga loma socializācijā, tajā skaitā arī tiem cilvēkiem, kas ir “iesēduši” mājās savas slimības dēļ.
“Gribētos, lai līdzcilvēki Alsviķu skolu uztvertu kā iespēju – vietu, kur katrs audzēknis var mācīties savā ritmā. Pirmais solis ir iepazīstināt ar sevi kaimiņu skolas, un tāpēc aicinām bērnus uz radošu darbošanos. Šonedēļ pie mums viesojās Ziemeru pamatskolas skolēni, kuri cepa piparkūkas. Jau 3. decembrī gaidīsim Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu, bet februārī uz Alsviķiem dosies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni. Esam uzrunājuši arī skolas ārpus Alūksnes novada, un atsaucība ir – jau aizrunātas tikšanās ar Rankas un Ropažu skolām. Vienmēr būs kāds, kurš par mums vēl nezina, tāpēc mums jāstrādā maksimāli, lai par Alsviķu skolu uzzinātu arvien vairāk. Nav noslēpums, ka mūsu vidū ir bērni ar veselības problēmām, un bieži vecākiem rodas bažas par viņu nākotni. Tāpēc vēlamies stāstīt par iespējām, ko piedāvājam mūsu skolā,” stāsta I. Avota.
Komentāri