Piedalās konkursā un saņem basketbola inventāru

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni ir aktīvi dažādos konkursos un arī balvas neizpaliek. Šī gada nogalē trīs klases skolotājas Ineses Marķitānes vadībā piedalījās “Ādažu čipsu” basketbola fanu konkursā un skolēni tika pie vērtīgām balvām.
“Ādažu čipsi” aicināja piedalīties konkursā un palīdzētsavai draugu kompānijai, kopienai vai pilsētai laimēt basketbola komplektu: basketbola grozs, bumbas, t-krekli un kaste ar čipsiem. Lai piedalītos, uzņēmums aicināja pastāstīt – kur un kāpēc tieši jūs esat lielākie fani, un kāpēc tieši jums noderētu jauns basketbola grozs – varbūt pie skolas, parkā vai kultūras nama?
Par vienu no trim labākajiem stāstiem konkursa organizatori atzina E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.e, 8.d un 9.d klases stāstu par basketbolu un saliedētu sportošanu, un nu jau saņemtais inventārs tiek likts lietā!
Turpinājumā skolēnu stāsts:
“Mēs, 7.e, 8.d un 9.d klase no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, ikdienā esam aktīva, saliedēta un iesaistīta skolas un pilsētas kopienas dzīvē. Basketbols mums nav tikai sports – tas ir veids, kā stiprināt draudzību, iemācīties sadarboties komandā un pavadīt laiku veselīgā, kustīgā un radošā vidē.
Mēs ticam, ka jauns basketbola grozs būtu ieguvums ne tikai mums, bet arī citiem bērniem un jauniešiem Alūksnē, jo tas kļūtu par vietu, kur satikties, trenēties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Vēlētos, lai Alūksne kļūst vēl sportiskāka, drošāka un jauniešiem draudzīgāka pilsētā, kur kustība un kopā būšana ir pieejama ikvienam, ne tikai sporta hallē vai noteiktos laikos. Basketbola grozs kļūtu par vietu, kur ikviens varētu justies iesaistīts, stiprināt savu veselību un attīstīt neatlaidību, disciplīnu un komandas garu.
Mēs būsim tie, kas šo iespēju ne tikai izmantos, bet pārvērtīs par ilgtermiņa ieguvumu visai skolai un pilsētai. Jauns basketbola grozs būtu mūsu jauniešu kopības un izaugsmes simbols, kur vienuviet satiekas kustība, draudzība un lepnums par Alūksni.”
Lai tā notiek!
Attēlā – veiksmīgie konkursa dalībnieki ar konkursā saņemto inventāru un, protams, – “Ādažu čipsu” kasti.
