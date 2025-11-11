Piedalās konkursā “Mana Latvija – mans karogs”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8.d., 9.c., 9.d klašu skolēni skolotājas Ineses Marķitānes rosināti kuplā skaitā piedalījās uzņēmuma “Amberlat” konkursā “Mana Latvija — mans karogs”, un saņēma atzinību no konkursa organizatoriem.
“Patriotisms ir kā gaisma, kas nekad neizdziest – tā silda sirdi, kad redzam sarkanbaltsarkano karogu. Dzīvojot Alūksnē, vietā, kur daba un cilvēki iedvesmo drosmei un darbam, mēs lepojamies ar savu dzimto novadu un tās vērtībām. Dalība šajā konkursā ir mūsu cieņas apliecinājums Latvijai un vēlme ieaudzināt jaunajā paaudzē mīlestību pret savu valsti. Mēs ticam, ka katrs karogs, ko paceļam ar lepnumu, stiprina Latviju mūsos pašos. Šī dalība ir mūsu dāvana Latvijai – pateicība par mājām, valodu un zemi, ko mīlam no sirds,” teikts ģimnāzijas skolēnu pieteikumā, pievienojot trīs patriotiskus video, kas stāsta, ko skolēniem nozīmē Latvija un tās karogs – spēka, vienotības un brīvības simbols.
Saņemta konkursa organizatoru atbilde: “Mēs ar aizkustinājumu un patiesu prieku noskatījāmies Jūsu video — tajā bija jūtama īsta mīlestība pret Latviju, siltums un vienotība, kas atgādina, cik stipri ir mūsu bērni un skolotāji. Jūsu darbs bija viens no tiem, kas lika apstāties, smaidīt un aizdomāties par to, cik daudz spēka un gaismas ir Latvijas jaunajā paaudzē. Katrs kadrs bija kā maza sarkanbaltsarkana liesmiņa, kas silda un iedvesmo. Mēs patiesi novērtējam Jūsu ieguldīto laiku, radošumu un sirds degsmi. Kopumā konkursā piedalījās daudzas skolas no visas Latvijas — un ikviens iesūtītais video bija kā vēja dvesma, kas palīdz mūsu karogam plīvot augstāk.
Tomēr Jūsu darbs izcēlās ar savu sirsnību, kas uzrunāja mūs visus. Lai arī turpmāk Jūsu skolā plīvo lepnums, draudzība un vienotība, un lai katrs jaunais rīts sākas ar to pašu sajūtu, kas bija šī video tapšanas brīdī — mīlestību pret savu Latviju.”
Uzņēmums “Amberlat” ir laivu un karogu mastu fabrika, kuras produkcija ražota Latvijā no moderniem, augstas kvalitātes stiklšķiedras materiāliem. Caurcaurēm esam Latvijas uzņēmums un ar to lepojamies, teikts uzņēmuma aprakstā. Konkursa uzvarētāji balvā saņēma uzņēmuma produkciju.
