Abonē! E-avīze
Otrdiena, 11. novembris
Ojārs, Rainers, Nellija
weather-icon
+4° C, vējš 1.33 m/s, D vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Piedalās konkursā “Mana Latvija – mans karogs”

15:47 11.11.2025

Sandra Apine

184

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8.d., 9.c., 9.d klašu skolēni skolotājas Ineses Marķitānes rosināti kuplā skaitā piedalījās uzņēmuma “Amberlat” konkursā “Mana Latvija — mans karogs”, un saņēma atzinību no konkursa organizatoriem.

“Patriotisms ir kā gaisma, kas nekad neizdziest – tā silda sirdi, kad redzam sarkanbaltsarkano karogu. Dzīvojot Alūksnē, vietā, kur daba un cilvēki iedvesmo drosmei un darbam, mēs lepojamies ar savu dzimto novadu un tās vērtībām. Dalība šajā konkursā ir mūsu cieņas apliecinājums Latvijai un vēlme ieaudzināt jaunajā paaudzē mīlestību pret savu valsti. Mēs ticam, ka katrs karogs, ko paceļam ar lepnumu, stiprina Latviju mūsos pašos. Šī dalība ir mūsu dāvana Latvijai – pateicība par mājām, valodu un zemi, ko mīlam no sirds,” teikts ģimnāzijas skolēnu pieteikumā, pievienojot trīs patriotiskus video, kas stāsta, ko skolēniem nozīmē Latvija un tās karogs – spēka, vienotības un brīvības simbols.

Saņemta konkursa organizatoru atbilde: “Mēs ar aizkustinājumu un patiesu prieku noskatījāmies Jūsu video — tajā bija jūtama īsta mīlestība pret Latviju, siltums un vienotība, kas atgādina, cik stipri ir mūsu bērni un skolotāji. Jūsu darbs bija viens no tiem, kas lika apstāties, smaidīt un aizdomāties par to, cik daudz spēka un gaismas ir Latvijas jaunajā paaudzē. Katrs kadrs bija kā maza sarkanbaltsarkana liesmiņa, kas silda un iedvesmo. Mēs patiesi novērtējam Jūsu ieguldīto laiku, radošumu un sirds degsmi. Kopumā konkursā piedalījās daudzas skolas no visas Latvijas — un ikviens iesūtītais video bija kā vēja dvesma, kas palīdz mūsu karogam plīvot augstāk.
Tomēr Jūsu darbs izcēlās ar savu sirsnību, kas uzrunāja mūs visus. Lai arī turpmāk Jūsu skolā plīvo lepnums, draudzība un vienotība, un lai katrs jaunais rīts sākas ar to pašu sajūtu, kas bija šī video tapšanas brīdī — mīlestību pret savu Latviju.”

Uzņēmums “Amberlat” ir laivu un karogu mastu fabrika, kuras produkcija ražota Latvijā no moderniem, augstas kvalitātes stiklšķiedras materiāliem. Caurcaurēm esam Latvijas uzņēmums un ar to lepojamies, teikts uzņēmuma aprakstā. Konkursa uzvarētāji balvā saņēma uzņēmuma produkciju.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

14:12 09.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Mārtiņdienas garša – skolēnu gatavotie našķi

15:50 10.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

No karavīra līdz sabiedrības balsij – Jānis Slaidiņš par karu, dzīvi un Latviju

08:00 06.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Diskutē par sabiedrības lomu civilajā aizsardzībā

14:58 05.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Karavīri pirms svētkiem sakopj Alūksnes garnizona kapus

17:22 07.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apbalvo veselības nozares profesionāļus, tostarp Alūksnes slimnīcas darbiniekus

18:42 07.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Ko Jums nozīmē Latvijas valsts svētku laiks – 11. un 18. novembris?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
13
Novembris
Sākums: 16:00

Spēlfilma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”
Sestdiena
15
Novembris
Visu dienu

Dainas Mukstiņas foto darbu izstāde “Ceļš – Mājas – Latvija”
Sestdiena
15
Novembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts basketbolā
Sestdiena
15
Novembris
Sākums: 11:00

Svinīgs koncerts “Savu zemīti daudzinot”
Sestdiena
15
Novembris
Sākums: 12:00

Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Foto: Alūksnes novada basketbola čempionātā sievietēm

TTT beidzot ir. TTT

19:28 06.11.2025

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025