Pēta arī Alūksnes iedzīvotāju prasmes

Pie mājokļa durvīm zvana nepazīstams cilvēks. Atvērt, neatvērt, pajautāt, ko vēlas? Tomēr atverat, un atnācējs stāsta, ka esat iekļauts vērienīgā socioloģiskā aptaujā par Latvijas iedzīvotāju prasmēm un izglītību. Jums uzrāda apliecību – ieradies intervētājs no pētījumu centra SKDS. Lūdzu, iesaistieties sarunā!

Ar šādu aicinājumu pie Latvijas iedzīvotājiem vēršas Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Universitāte, kas sadarbībā arī pētījumu centru SKDS veic Starptautisku pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījumu. Pasaulē šis ir visplašākais pieaugušo prasmju un spēju pielietojuma pētījums, un Latvija tajā piedalās pirmo reizi. Pētījumu īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Atraktīvi uzdevumi

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta komunikācijas koordinators Aivis Majors norāda, ka anketas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 40 minūtes un tajā iekļauti jautājumi par mācīšanos, darba pieredzi, dažādu prasmju, tai skaitā par valodas lietošanu, piemēram, vai rakstāt vēstules, vai lasāt dažādas preču un zāļu instrukcijas. “Intervijas otrajā daļā respondentam piedāvā datoru, kura ekrānā vajadzēs veikt vairākus atraktīvus uzdevumus, lai gūtu priekšstatu par Latvijas iedzīvotāju prasmēm apstrādāt informāciju – lasītpratība, rēķinātpratība un problēmu risināšana. Varēsiet atcerēties gan kādus darbus esat strādājis pēdējā laikā, ko esat apguvis kādos mācību kursos, gan to, kā dzīvojāt 14 gadu vecumā,” skaidro A. Majors.

Tikai izvēlēti pretendenti

Katrā iesaistītajā valstī intervē 5000 vai vairāk personu. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespējas kļūt par pētījuma dalībnieku – to nodrošina statistiski pamatota izlase. Intervētāji ieradīsies pie tiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, kuri būs iekļauti pētījuma izlasē. Aptauja ir anonīma, turklāt intervētāji ir parakstījuši konfidencialitātes līgumu, kas uzliek par pienākumu sargāt un neizpaust dalībnieku sniegto informāciju. “Projekta izlasei ir svarīgs ikviens nejauši izvēlēts respondents, jo tas pārstāv tūkstošiem Latvijas cilvēku. Tāpēc atteikties no intervijas nedrīkst. Dalība projektā ir sava veida patriotisma pierādījums. Ja projekta pētījuma izlasē iekļautā persona atsaka interviju, to nevar aizstāt ar citu personu, un tas ir zaudējums kopējam Latvijas cilvēku prasmju un dzīves pieredzes novērtējumam, un, pēc pētījuma, salīdzinot Latvijas cilvēkkapitālu ar citu projekta dalībvalstu cilvēku prasmēm un kompetencēm, Latvija nebūs pilnvērtīgi atspoguļota,” aicina A. Majors.