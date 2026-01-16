Pērn no invazīvajām sugām Latvijā visbiežāk manīti jenotsuņi un Spānijas kailgliemeži, aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) projekta “LatViaNature” Komunikācijas vadītāja Anda Zakenfelde.
DAP vietnē “invazivs.lv” 2025. gadā saņemts un apkopots rekordaugsts ziņojumu skaits par dabā novērotajām invazīvajām sugām – 9774 ziņojumu no visiem reģioniem. Tas vairāk nekā piecas reizes pārsniedz 2024. gada statistiku, kad tika saņemti 1744 ziņojumi.
Lielākā daļa no saņemtajiem ziņojumiem bijuši par invazīvajām dzīvnieku sugām – 5377 jeb 55%, tostarp visbiežāk ziņots par pamanītiem jenotsuņiem – 3335 gadījumos, par Spānijas kailgliemežiem – 1376 gadījumos un Amerikas signālvēžiem – 202 gadījumos.
Savukārt par invazīvajām augu sugām pērn ziņots 4397 reizes jeb 45% no kopējā ziņojumu skaita. Visvairāk ziņots par Sosnovska latvāņiem – 1686 gadījumos, Kanādas zeltgalvīti – 1143 gadījumos – un puķu sprigani – 309 gadījumos.
DAP projekta “LatViaNature” Invazīvo sugu nodaļas vadītāja Santa Rutkovska spriež, ka ziņojumu pieaugums rāda, ka pieaug sabiedrības izpratne par invazīvajām sugām, to nodarīto kaitējumu un radīto apdraudējumu vietējām sugām un Latvijas dabas daudzveidībai. Diemžēl invazīvās sugas izplatās un kļūst arvien vieglāk un biežāk pamanāmas jau aizvien plašākās teritorijās visos Latvijas reģionos. To visuzskatāmāk redz ar Spānijas kailgliemezi, kura ziņojumi pērn pieauguši par vairāk nekā sešām reizēm, salīdzinot ar 2024. gadu, norāda Rutkovska.
Invazīvo sugu pārvaldniekā nonāk invazīvo sugu novērojumi, kurus veikuši dabas eksperti, izstrādājot dabas aizsardzības plānus vai sagatavojot atzinumus, tāpat tie tiek apkopoti no dažādiem dabas projektiem. Lielu daļu ziņojumu iesniedz arī iedzīvotāji, fiksējot dabā novērotās invazīvās sugas vietnē “invazivs.lv” vai izmantojot invazīvo sugu pārvaldnieka viedtālruņa aplikāciju.
Katru saņemto ziņojumu pārbaudot zinātnieki un dabas eksperti no DAP, Daugavpils Universitātes un Latvijas Hidroekoloģijas institūta. Pēc tam ziņojumus fiksē invazīvo sugu izplatības kartēs, lai agrīni atklātu un apzinātu invazīvo sugu izplatību, kā arī plānotu to ierobežošanas pasākumus.
