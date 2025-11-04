Pēdējais brīdis glābt ēku - “Anniņām” maina jumtu

Jāzepa Vītola muzejs “Anniņas” Gaujienā vienmēr bijis vieta, kur satiekas mūzika, atmiņas un vēsture un uz kurieni brauc cilvēki no visas Latvijas. Lai saglabātu šo īpašo vietu nākamajām paaudzēm, šoruden ēkai tiek veikti nozīmīgi jumta nomaiņas darbi – ilgi gaidīts solis, kas ļaus muzejam turpināt darbu un uzturēt dzīvu komponista garu viņa iedvesmas vietā.
Muzeja vadītāja Sanita Sproģe stāsta, ka “Anniņu” jumts bija katastrofālā stāvoklī – jumtā bija caurums, ko nevarēja vairs aizlāpīt. Gaidīt vai atlikt darbus vairs nevarēja, tādēļ finansējums tiem rasts pagasta pārvaldes budžetā.
“Problēmas risināšanu atlikt vairs nevarēja, jo skaidrs, ka nepieciešamā summa mazāka nekļūs, arī caurums ne. Arī muzeja akreditācijas komisija norādīja, ka ar muzeja darbību viss ir kārtībā, bet muzeja ēkai tehniskais stāvoklis ir slikts un tas liek domāt par to, vai muzejs var turpināt darbību. Nevienam nav noslēpums, ka muzeja ēka nav vēsturiskā, bet gan pēc ugunsgrēka atjaunota – veidota iespējami tuvu sākotnējam vēsturiskajam izskatam. Kopš tās atjaunošanas pagājuši jau vairāk nekā trīsdesmit gadi. Toreiz ēku uzcēla, lai uz Jāzepa Vītola svētkiem un jubileju būtu ēka. To pakāpeniski apdzīvoja, labiekārtoja un papildināja, un šis darbs jāturpina arī šodien,” situāciju skaidro S. Sproģe.
Kādi būs nākamie darbi Jāzepa Vītola muzeja “Anniņas” ēkā, šobrīd vēl nav zināms. Sanita Sproģe skaidro, ka notiek budžeta plānošanas sarunas, un muzejs jau ir iesniedzis savas nepieciešamības. “Protams, visu ēku uzreiz sakārtot nav iespējams, lai arī mēs to ļoti vēlētos,” saka S. Sproģe. “Darbi jāveic pakāpeniski – soli pa solim. Iespējams, nākamais uzlabojums būs kādas telpas siltināšana,” teic S. Sproģe. Viņa atgādina, ka kādreiz bijusi arī iecere vērienīgi atjaunot “Anniņas”, pat līdz domai par jaunas ēkas būvniecību, taču šie plāni nav īstenojušies. “Jāsaprot, ka finansējuma ir tik, cik ir, un ne vienmēr iespējas rodas tieši tad un tur, kur visvairāk gribētos,” norāda S. Sproģe.
Muzejs atvērts arī remonta laikā
Darbus veic SIA “Kapavs”, un tos plānots pabeigt vēl šogad – novembrī. Jumta nomaiņas process nav ietekmējis muzeja darbību, un tas ir atvērts apmeklētājiem. Tomēr muzeja vadītāja S. Sproģe iesaka pirms apmeklējuma sazināties, lai pārrunātu situāciju. “Kā jau remontdarbu laikā, ēkā ir troksnis, strādā būvnieki – tas var radīt nelielas neērtības apmeklētājiem,” viņa piebilst. Vaicāta par tūristu interesi rudens sezonā, S. Sproģe atzīst, ka šoruden rudens pagājis negaidīti ātri – košās lapas jau teju nobirušas, taču tūristu interese par Gaujienu nav mazinājusies. “Cilvēki brauca un baudīja Gaujienas krāšņumu. Un arī tagad vēl nekas nav nokavēts – joprojām var izstaigāt Gaujienas muižu, dabas un mūzikas taku, kas jebkurā gadalaikā ir īpaša,” aicina S. Sproģe.
Pēdējais brīdis rīkoties
Gaujienas un Trapenes pagastu apvienības vadītājs Jānis Šepters laikrakstam stāsta, ka jumta nomaiņas darbu izmaksas ir aptuveni 15 000 eiro (ar pievienotās vērtības nodokli). Viņš atzīst, ka darba gaitā atklājušies arī neparedzēti bojājumi, kuru novēršanai nepieciešams papildu finansējums. Tā kā remonts vēl nav pabeigts, nav zināms, vai neparādīsies vēl kādas problēmas. “Ja zivs pūst no galvas, tad māja bojājas no jumta. Ja naudu jumta nomaiņai neatrastu, tad būtu dilemma – vai nu mainām jumtu un ēka paliek, vai nemainām jumtu un ēka jānojauc. Māja bez jumta divu gadu laikā kļūst neglābjama. Šis bija pēdējais brīdis rīkoties, tāpēc budžeta ietvaros meklējām risinājumu,” stāsta J. Šepters. Viņa pārliecība – visu iespējams paveikt, ja iegulda līdzekļus pakāpeniski. “Problēma ir tajā, ka reiz tika sagatavots projekts par vairāk nekā miljonu eiro, un tagad šķiet, ka tieši tā arī jādara – būs miljons, tad sāksim. Diemžēl tādas naudas nav. Jāsāk ar mazumiņu un jāiet uz priekšu soli pa solim,” norāda J. Šepters.
