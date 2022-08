Pēc pašvaldības lūguma veiktas izmaiņas Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne reisā

Foto: www.pixabay.com

No šī gada 1. septembra stāsies spēkā grozījumi reģionālās nozīmes maršruta Nr.3050 Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne reisā Nr. 05 pulksten 12.50 no Alūksnes autoostas ar izpildi katru dienu no 1. maija līdz 30. septembrim.

Aluksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka Alūksnes novada pašvaldība, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, vērsās pie Vidzemes plānošanas reģiona un valsts SIA “Autotransporta direkcija” ar lūgumu veikt grozījumus, kas ļautu pasažieriem bez pārsēšanās nokļūt no Kapsētas uz Kalnadruvām. Minētajā periodā, no 1. maija līdz 30. septembrim, šī reisa kustības sarakstā būs iekļauta papildu pietura “Kalnadruvas”.