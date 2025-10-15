Abonē! E-avīze
Trešdiena, 15. oktobris
Eda, Hedviga, Helvijs
“Pats savam SAIMES GALDAM” – arī Ilzenes un Jaunannas biedrības

09:55 15.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

129

Foto: Diana Bogdanova

Kopš 2017. gada Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstījis bezpeļņas organizāciju 171 dārzkopības projektu. No tiem 31 īstenots šogad, aptverot 1056 mājsaimniecības jeb lielāko viena gada laikā dārzkopības projektos iesaistīto dalībnieku skaitu. Ar saņemtajām sēklām, stādiem un inventāru viņi varējuši sagādāt pārtiku sev un ģimenei. Desmit projekti īstenoti Vidzemē.

Atzīmējot dārzkopības sezonas noslēgumu, Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā sapulcējās fonda programmas uzņēmīgajiem un rosīgajiem  “Pats savam SAIMES GALDAM” dalībnieki. Viņi stāstīja par šī gada sasniegumiem un Dārzkopības institūta zinātnieku un selekcionāru vadībā smēlās zināšanas par dārzeņkopību un augļu koku audzēšanu, kas noderēs nākamām sezonām.

Programmā piedalījās arī desmit organizācijas, kas īstenoja projektus Vidzemē: Olaines novada senioru biedrība “Liepas”, Nodibinājums “Limbažu fonds”, Siguldas biedrība “Cerību spārni”, Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” (Valkas novadā), Fonds “Saules kalns” un biedrība “Māsas Veronikas” (Smiltenes novadā), Biedrība “Cerības pakāpiens” un Camphill nodibinājums “Rožkalni” (Valmieras novadā), Biedrība “Ilzenes attīstībai” un Biedrība “Interešu centrs “Jaunanna”” (Alūksnes novadā). Tās 2025. gadā darbos iesaistīja 317 mājsaimniecības.

Kopumā šogad tika īstenoti: 7 projekti Kurzemē, 10 – Vidzemē, 6 – Zemgalē, 7 – Latgalē un viens projekts aptvēra Sēlijas un Latgales reģionu. Tajos iesaistījās 1`056 mājsaimniecības un tajās – teju 3`970 personas. Kopš 2017. gada programmā iesaistījās  5`521 mājsaimniecība – kopumā 20`840 iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem. Programmas dalībnieku atbalstam fonds kopš 2017. gada piešķīris 326`415 eiro. Šī gada projektiem – 59`350,- eiro.  Plašāk par rezultātiem: www.saimesgaldam.lv

Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons stāsta: “Kopš programmas sākuma 2017. gadā tās aktivitātes ir aptvērušas vairāk nekā pusi Latvijas novadu un valstspilsētu. Īstenojot programmu, fonds kopā ar bezpeļņas organizācijām ir sniedzis iespēju daudziem tūkstošiem grūtībās nonākušu cilvēku pašu rokām sarūpēt pārtiku savas saimes galdam. Būtiski ir arī tas, ka programma dod iespēju dalīties padomos un pieredzē par labākas ražas izaudzēšanu, uzzināt jauno. Turklāt daudzi dalībnieki daļu izaudzētā ziedo tiem, kam klājas vēl grūtāk nekā pašiem. Tādējādi viņi turpina labdarības tradīciju savā novadā.”

Dārzkopības institūta vadītāja Inese Ebele: “Programma “Pats savam SAIMES GALDAM” apliecina, cik daudz iespējams panākt, ja zināšanas, atbalsts un cilvēku vēlme rīkoties apvienojas kopīgā darbā. Katrs mazs dārzs kļūst par vietu, kur aug ne tikai raža, bet arī pārliecība par saviem spēkiem. Mums, Dārzkopības institūtā, ir gandarījums būt līdzās šim procesam un sniegt padomus, kas palīdz stiprināt gan ģimenes, gan kopienas.”

