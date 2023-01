Pašvaldībā trūkst kvalificētu speciālistu

Alūksnes novada pašvaldībā pagājušā gada nogalē reģistrētas deviņas vakances. Darbā pašvaldības iestādēs aicina dažādu profesiju pārstāvjus, piedāvājot arī konkurētspējīgu atalgojumu.

Samazinātas slodzes

Jautāts, kādēļ tik garš vakanču saraksts, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers uzsver, ka pašlaik visā valstī, tostarp arī Alūksnes novadā, trūkst kvalificētu speciālistu. “Turpinām aktīvāk meklēt pašvaldības darbam nepieciešamos cilvēkus. Nenoliegšu, daži speciālisti savas darba vietas pašvaldībā atstājuši, jo komercsabiedrības viņiem par līdzīgu darbu piedāvā labāku atalgojumu. To saprotot, arī pašvaldība jau no pagājušā gada vasaras vidus cenšas paaugstināt atalgojumu dažādu profesiju pārstāvjiem. Algas palielinājums nav uzreiz par vairākiem simtiem eiro, bet budžeta ietvaros tomēr to darām, gada ietvaros pārskatot arī amata slodžu apjomu,” saka Dz. Adlers un atklāj, ka gada laikā pašvaldībā samazinātas 49 slodzes. Savukārt naudu, kas radās samazinot slodžu skaitu, izmantoja, pieliekot pārējiem darbiniekiem pie amata atalgojuma.

“Šajā gadījumā arī darbinieki varēja izvērtēt savas spējas un vēlmi turpināt darbu pašvaldībā vai tomēr nē. Taču starp vakancēm ir ne tikai brīvās vietas, bet arī tādas darba vietas, kas radītas no jauna,” saka domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Līga Langrate.

Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons neslēpj, ka, veicot reformas izglītībā, kultūrā, pagastu pārvaldēs, bija zināms cilvēku skaits, kas zaudēja līdzšinējo darbu: “Taču šie cilvēki, kuri tagad nonāk darba tirgū, varēs konkurēt ar labu izglītību un teicamu iepriekšējo darba disciplīnu. Ņemot to vērā, pašvaldība aktīvāk reklamē savas vakances, iedrošinot un aicinot darbā kvalificētus speciālistus, uzsverot, ka pašvaldībā tādi ir nepieciešami.”

Palielinās tikai minimālo algu

Ar 2023. gadu valstī palielināts minimālais atalgojums. Šis likums jāievēro arī pašvaldībām, tādēļ vēl gada pēdējā domes sēdē deputāti lēma par minimālās algas palielināšanu visiem tiem pašvaldības darbiniekiem, kuri to saņem. Šim nolūkam novada domes budžetā būs nepieciešami aptuveni 350 000 eiro. “Pagājušajā gadā pašvaldības budžets pildījās veiksmīgi, tā pieaugums bija par gandrīz 20 procentiem lielāks nekā gadu pirms tam. Par to liels paldies novada uzņēmējiem, kuri godprātīgi saviem darbiniekiem maksā algas un nodokļus,” saka Dz. Adlers. Tomēr naudas ir tik, cik ir, tādēļ, lai gan, paaugstinoties valstī noteiktajai minimālajai algai, pakārtoti būtu jāceļ algas arī pārējiem darbiniekiem, Alūksnes novada pašvaldība pagaidām naudas trūkuma dēļ to nevar darīt. “Jā, ienākumi pašvaldības budžetā ir auguši, bet ievērojami palielinājušies arī izdevumi. Tādēļ jāstrādā tā, lai visu sabalansētu,” piebilst L. Langrate.