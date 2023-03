Pašvaldība nenomās zemi pilsētas centrā

Foto: no arhīva

Alūksnes novada pašvaldība nepagarinās nomas līgumu par 232 m2 liela zemesgabala nomu Alūksnes pilsētas centrā, Pils ielā 68, pie “Narvesen” kioska. Deputāti par šī zemesgabala nomu diskutēja aizvadītā gada oktobrī Tautsaimniecības komitejas sēdē. Līdz šim pašvaldība šo zemesgabalu nomāja tādēļ, ka šajā laukumā atradās pulkstenis un bijusī sūkņu stacijas ēka – apaļā būve, kas tiek izmantota par afišu stabu. Pulkstenis laukumā vairs neatrodas, savukārt sūkņu stacijas fiziski un morāli novecojusī būve urbuma funkcionēšanai nav nepieciešama.

Šī gada martā beidzas starp zemesgabala īpašnieku un pašvaldību noslēgtais zemes nomas līgums un pašvaldība to vairs nepagarinās. Līdz ar to tuvākā laikā arī demontēs apaļo sūkņu stacijas būvi. Par to, vai un kur varētu atrasties jaunais afišu stabs, pašvaldībā diskutēs.