Pašvaldība Alūksnē izveidojusi vienotu kontakttālruni palīdzības sniegšanai no Ukrainas atbraukušajiem

Alūksnes novada pašvaldība ir izveidojusi vienotu kontakttālruni informatīvā atbalsta un palīdzības sniegšanai personām, kas Alūksnes novadā ieradušās no Ukrainas. Tālruņa numurs ir 26456644, tas sāk darbu otrdien, 8. martā, un to apkalpos pašvaldības Centrālā administrācija, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Zvanot uz šo tālruni, būs iespējams saņemt informāciju par to, kur dažādu jautājumu kārtošanai jāvēršas no Ukrainas atbraukušajiem, un par iespējām saņemt nepieciešamo atbalstu un palīdzību (pirmās nepieciešamības preces, apģērbs u.c.).

Pašvaldība arī aicina, zvanot uz minēto tālruni, atsaukties tās ģimenes novada teritorijā, kuras pie sevis jau ir izmitinājušas cilvēkus no Ukrainas, lai pašvaldība ar jums varētu sazināties un sniegt vajadzīgo atbalstu. Viena no atbalsta iespējām ir arī LMT Kartes Starta komplekts, ko, ja nepieciešams, var izsniegt no Ukrainas atbraukušajiem cilvēkiem, ko viņi varēs 90 dienas bez maksas lietot, lai sazinātos ar saviem tuviniekiem Ukrainā vai citviet Eiropā. Starta komplektā iekļauts: neierobežoti zvani, īsziņas un MMS Latvijā un EEZ valstu ietvaros, neierobežoti starptautiskie zvani un SMS no Latvijas uz Ukrainu un jebkuru EEZ valsti un neierobežots internets Latvijā.

Pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv ir izveidota sadaļa “Atbalsts Ukrainai”, kurā tiks apkopotas aktuālās ziņas par palīdzības saņemšanas un sniegšanas iespējām ukraiņiem, un svarīgākajiem avotiem, kur vērsties pēc informācijas.

Alūksnes novada pašvaldība ir apzinājusi tās rīcībā esošās ēkas, kurās tā varēs izmitināt Ukrainas iedzīvotājus, ja bēgļu plūsma uz novadu būs masveidīga. Pateicamies arī novada iedzīvotājiem, kuri ir atsaukušies un piedāvājuši savus mājokļus Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai.

Sadarbībā ar nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds” un biedrību “Jaunieši Alūksnes novadam” tiek vākti naudas un mantiski ziedojumi, lai atbalstītu gan tos ukraiņus, kas atbrauks uz Alūksnes novadu, gan palīdzētu Ukrainā palikušajiem. Aktuālā informācija par iespējām ziedot pieejama fonda tīmekļvietnē www.aanf.lv, kā arī novada fonda un biedrības Facebook kontos.

Ja vēlaties atbalstīt “Alūksnes un Apes novada fonda” akciju “Palīdzi Ukrainas tautai”, ziedot ir iespējams nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds”, reģ. Nr.: 40008090271, adrese: Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301, Latvija, ziedojumu konts: LV96UNLA0050019750651, AS “SEB Banka”, maksājuma mērķis – “Palīdzēsim Ukrainas tautai”.

Pašvaldība pateicas ikvienam novada iedzīvotājam un uzņēmumam, kas ir ziedojuši naudu vai palīdzējuši sagādāt nepieciešamākās lietas Ukrainas cilvēku uzņemšanai novadā!