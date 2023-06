Pastniekiem divas jaunas automašīnas

Foto: Aivita Lizdika

VAS “Latvijas Pasts” papildinājis uzņēmuma autoparku ar 340 jaunām, dabai draudzīgām “Toyota Yaris Cross” automašīnām. Divas no tām atripojušas arī uz Alūksnes 1. pasta nodaļu. Pastniece Inese Dārziņa, kura pašlaik aizvieto pastnieci Lauru Sideju un pārvietojas ar šo auto, saka – ļoti prātīgi jābrauc pa lauku akmeņainajiem ceļiem, jo automašīna ir paaugstināta un salīdzinoši īsa. Taču ērti piebraukt pie pastkastes, atstāt iedarbinātu motoru, izkāpt, ievietot laikrakstus un doties tālāk. Pilsētai auto ir ideāls, un būšot vēl.

Jauns ir jauns

Pirms tam pastniece korespondenci un pensijas izvadājusi ar savu automašīnu “Volvo XC 70”, kura viņai šķitusi smaga un liela, nepiemērota pastnieka darbam. Vēlāk “Latvijas Pasts” darbam piedāvājis īrētu automašīnu “WV Golf ”, kas arī nebija no tām ērtākajām. “Protams, vadīt jaunu auto ir cita lieta, nekad mūžā man nav bijusi pilnīgi jauna automašīna. Vadāmība ļoti laba, darbojas aizmugures kamera un citas ekstras, kuras nebija iepriekš,” stāsta I. Dārziņa. Viņa apkalpo pasta klientus Alūksnē, Māriņkalnā, Ziemerī, Jaunlaicenē, Veclaicenē un kādus klientus arī Mārkalnē. Ceļā pastniece dodas ap pulksten 10.00, bet mājās nonāk pēcpusdienā, bet dienās, kad ir daudz laikrakstu un jāizsniedz arī pensijas, darbdiena nereti beidzas ap pulksten 18.30.

Novērtē atzinīgi

Kaut ar jauno transportlīdzekli brauc tikai nedēļu, to atzinīgi novērtē arī pastniece Iluta Meimane. “Vispirms man tā kārtīgi jāiemācās vadīt, tad varēšu vairāk spriest. Piemēram, tai ir automātiskā pārnesumkārba, tādēļ tas ir savādāk nekā iepriekšējiem manā rīcībā esošajiem spēkratiem. Ikdienā braucu pa maršrutu – Alūksne –

Beja – Pededze un atpakaļ, ik dienu mērojot vidēji 180 kilometrus. Vairāk nekā 140 laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” eksemplāru vien vedu klientiem pa šo loku, vēl arī citus laikrakstus. Tāpat arvien vairāk kļūst senioru, kuri vēlas saņemt pensiju mājās, jo no 25. maija Pededzes pagastā pasta nodaļa strādā katru darbdienu tikai vienu stundu – no pulksten 12.00 līdz 13.00,” stāsta pastniece I. Meimane.

Jaunās automašīnas saņem pastnieki teritorijās, kur nodrošināta universālā pasta pakalpojuma sniegšana klientu dzīvesvietās, un tās palīdzēs efektīvāk piegādāt sūtījumus. Jaunas automašīnas būšot arī citiem pastniekiem.