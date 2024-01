Pasta nodaļas – tikai Alūksnē un Apē

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Šonedēļ ziņots, ka Valsts akciju sabiedrība (VAS) “Latvijas Pasts” līdz gada beigām visā valstī nerentabilitātes dēļ plāno slēgt vēl 105 pasta nodaļas. Pasta nodaļas Alūksnes novada pagastos un Smiltenes novada Trapenē, Gaujienā un Virešos slēgtas jau pērn, tādēļ šīs teritorijas jaunas pārmaiņas neskars.VAS “Latvijas Pasts” Vidzemes reģiona nodaļas vadītāja Gunita Tomsone laikrakstam skaidro, ka pilna spektra pasta pakalpojumu nodaļa Alūksnes novada iedzīvotājiem atrodas tikai Alūksnē, Pils ielā 21, kur pieņem klientus katru darba dienu no pulksten 8.00 līdz 18.00, bet sestdienās no pulksten 9.00 līdz 13.00. Savukārt tirdzniecības centrā Pils ielā 9B, Alūksnē ir novietots arī “Latvijas Pasta” pakomāts sūtījumu saņemšanai un nosūtīšanai, kas pieejams ik dienu no pulksten 7.00 līdz 22.00. Līdzīga pasta nodaļa pieejama arī Apē, bet “Latvijas Pasta” pakomāts gan pieejams tikai novada centrā, Smiltenē.