Pasaki “paldies” Ziemassvētkos!

Šis laiks atgādina, cik svarīgi ir apstāties un ieraudzīt labo, kas ikvienu pavadījis gada garumā. Nereti mēs savā steidzīgajā ikdienā paskrienam garām mazajiem, bet svarīgajiem notikumiem – labajiem līdzcilvēku vārdiem, klātbūtnes sajūtai, palīdzīgai rokai. Kad apstājamies, tā ir iespēja atcerēties, cik daudz patiesībā saņemam – no ģimenes, draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, no cilvēkiem, kuri varbūt pat nepamanīja, ka viņu labais darbs mums nozīmēja tik daudz.
Ziemassvētki ir īstais brīdis pateikt “paldies”. Paldies par atbalstu, par pacietību, par klātbūtni. Par smaidu, kas dienu padarīja vieglāku. Par iedrošinājumu, kas lika noticēt sev. Par labiem vārdiem, kas reiz pasargāja no skaudras dienas.
Lai šajos svētkos katrs no mums atrod mirkli, lai pateiktu “paldies” – klusi pie eglītes, skaļi ģimenes lokā vai sirsnīgā vēstulē kādam, kurš to patiesi pelnījis. Arī “Alūksnes un Malienas Ziņu” redakcija aicina ikvienam pateikt “paldies” ar laikraksta starpniecību. Gaidīsim jūsu zvanus (darbdienās no pulksten 9.00 līdz 16.00) vai WhatsApp ziņas, lai uzklausītu un nodotu tālāk ikvienu “paldies”. Pateicības vārdus publicēsim 23. decembra laikrakstā.
Jūs uzklausīs Aivita Lizdika – 26215149 un Laura Felša – 29604906.
Labie vārdi kādam var būt skaistākā dāvana šajos svētkos!
