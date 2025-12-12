Abonē! E-avīze
Piektdiena, 12. decembris
Otīlija, Iveta
weather-icon
+-1° C, vējš 0.45 m/s, Z-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Pasaki “paldies” Ziemassvētkos!

10:47 12.12.2025

Laura Felša

152

Šis laiks atgādina, cik svarīgi ir apstāties un ieraudzīt labo, kas ikvienu pavadījis gada garumā. Nereti mēs savā steidzīgajā ikdienā paskrienam garām mazajiem, bet svarīgajiem notikumiem – labajiem līdzcilvēku vārdiem, klātbūtnes sajūtai, palīdzīgai rokai. Kad apstājamies, tā ir iespēja atcerēties, cik daudz patiesībā saņemam – no ģimenes, draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, no cilvēkiem, kuri varbūt pat nepamanīja, ka viņu labais darbs mums nozīmēja tik daudz.

Ziemassvētki ir īstais brīdis pateikt “paldies”. Paldies par atbalstu, par pacietību, par klātbūtni. Par smaidu, kas dienu padarīja vieglāku. Par iedrošinājumu, kas lika noticēt sev. Par labiem vārdiem, kas reiz pasargāja no skaudras dienas.

Lai šajos svētkos katrs no mums atrod mirkli, lai pateiktu “paldies” – klusi pie eglītes, skaļi ģimenes lokā vai sirsnīgā vēstulē kādam, kurš to patiesi pelnījis. Arī “Alūksnes un Malienas Ziņu” redakcija aicina ikvienam pateikt “paldies” ar laikraksta starpniecību. Gaidīsim jūsu zvanus (darbdienās no pulksten 9.00 līdz 16.00) vai WhatsApp ziņas, lai uzklausītu un nodotu tālāk ikvienu “paldies”. Pateicības vārdus publicēsim 23. decembra laikrakstā.

Jūs uzklausīs Aivita Lizdika – 26215149 un Laura Felša – 29604906.

Labie vārdi kādam var būt skaistākā dāvana šajos svētkos!

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē iereibusi māte stumj ratiņus ar bērnu

16:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības? (1)

08:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krīzes situācijā mazos pacientus sūta uz kaimiņslimnīcām

08:00 09.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Galvenā Ziemassvētku egle iedegta

21:52 06.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Latvijas rallija čempionāta gada apbalvošana

10:14 07.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Piedalās konkursā un saņem basketbola inventāru

08:00 08.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik bieži jūs iepērkaties sava pagasta mazajā veikaliņā?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
12
Decembris
Sākums: 18:00

Radoša un sirsnīga meistarklase
Piektdiena
12
Decembris
Sākums: 19:00

Kaspara Markševica koncerts “Tava karaļvalsts”
Sestdiena
13
Decembris
Visu dienu

“XV Ziemassvētku atklātais Alūksnes novada kauss džudo cīņā”
Sestdiena
13
Decembris
Sākums: 11:00

Ķekatnieku masku darināšanas darbnīca
Sestdiena
13
Decembris
Sākums: 12:00

Sarīkojums kaimiņpagastu senioriem “Ziemassvētkus gaidot…”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025