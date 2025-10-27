Abonē! E-avīze
Pārvadātājiem astoņos mēnešos piemēroti līgumsodi 118 900 eiro apmērā par neizpildītajiem reisiem

10:08 27.10.2025

LETA

92

Foto: pixabay.com

Reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem šogad astoņos mēnešos piemēroti līgumsodi kopumā 118 930 eiro apmērā par neizpildītajiem reisiem, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijā (ATD).

Vienlaikus dati liecina, ka šogad deviņos mēnešos pārvadātāji ir atcēluši kopumā 1780 reisu, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā pērn deviņos mēnešos. Tostarp šogad septembrī pārvadātāji neizpildīja 338 reisus, kas ir 7,3 reizes vairāk nekā pērn septembrī.

ATD arī informēja, ka pārvadātājiem tiks piemēroti sodi par kopumā 90 neizpildītajiem reisiem pārvadātāju protesta akcijas laikā 16. septembrī.

Tostarp lielākais līgumsods 92 600 eiro apmērā šogad astoņos mēnešos piemērots pārvadātājiem AS “Nordeka”, SIA “Latvijas sabiedriskais autobuss” un AS “Liepājas autobusu parks” par neizpildītajiem reisiem maršruta tīkla daļā “Pierīga”.

Vienlaikus “Liepājas autobusu parkam” astoņos mēnešos par neizpildītajiem reisiem maršruta tīkla daļā “Liepāja” piemērots līgumsods 10 160 eiro apmērā, bet maršruta tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle” – 7840 eiro apmērā.

Savukārt “Latvijas sabiedriskajam autobusam” par astoņos mēnešos neizpildītajiem reisiem maršruta tīkla daļā “Saldus, Kuldīga” piemērots līgumsods 5670 eiro apmērā.

Tāpat līgumsods 770 eiro apmērā astoņos mēnešos piemērots SIA “Tukuma auto” par neizpildītajiem reisiem maršruta tīkla daļā “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”, bet līgumsods 700 eiro apmērā piemērots “Nordeka” par atceltajiem reisiem maršruta tīkla daļā “Bauska”.

Maršruta tīkla daļās “Valmiera, Valka, Smiltene”, “Madona”, “Gulbene, Alūksne, Balvi” un “Limbaži, Sigulda” šogad astoņos mēnešos pārvadātājiem tika piemēroti sodi mazāk nekā 600 eiro apmērā, bet maršruta tīkla daļās “Daugavpils, Krāslava”, “Ventspils”, “Dobele, Jelgava”, “Talsi, Tukums”, “Cēsis”, “Rēzekne, Ludza” pārvadātājiem astoņos mēnešos netika piemēroti sodi par atceltajiem reisiem.

Direkcijā skaidroja, ka ārkārtas gadījumu dēļ par neizpildītajiem reisiem var nepiemērot sodu, piemēram, ja noticis ceļu satiksmes negadījums. Pārvadātājiem piemērotie sodi septembrī tiks sagatavoti oktobra beigās.

ATD dati liecina, ka visvairāk jeb 965 reisi šogad deviņos mēnešos atcelti maršruta tīkla daļā “Pierīga”, kur pārvadājumus nodrošina “Nordeka”, “Latvijas sabiedriskais autobuss” un “Liepājas autobusu parks”.

“Liepājas autobusu parks” šogad deviņos mēnešos atcēla kopumā 352 reisus maršruta tīkla daļā “Ogre, Aizkraukle”, bet 253 reisus – maršruta tīkla daļā “Liepāja”. Savukārt maršruta tīkla daļā “Bauska”, kur pārvadājumus nodrošina “Nordeka”, šogad deviņos mēnešos kopumā atcelti 85 reisi, tostarp 62 reisi tika atcelti tieši septembrī.

Vienlaikus “Latvijas sabiedriskais autobuss” šogad deviņos mēnešos neizpildīja 62 reisus maršruta tīkla daļā “Saldus, Kuldīga”.

Pārējās maršruta tīkla daļās pārvadātāji deviņu mēnešu laikā bija atcēluši līdz 13 reisiem, turklāt daži no tiem – nevienu.

ATD skaidroja, ka dati ir apkopoti par neizpildītiem reisiem tikai par spēkā esošiem līgumiem, jo 2024. gadā spēku zaudēja vairāki līgumi, kuros atšķīrās maršruta tīklu daļu apmērs, kā arī pārvadātāji. Tādējādi šie dati statistikā par 2024. gadu netika iekļauti, lai nodrošinātu precīzu datu salīdzināšanu pa līgumiem.

LETA jau ziņoja, ka šoferu trūkuma dēļ vairāki pārvadātāji gandrīz ik dienu atceļ reisus.

Pārvadātāji, lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē, kur nepietiekams finansējums apdraud kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu, 16. septembrī no plkst. 10 līdz 11 rīkoja protesta akciju “Viena stunda bez sabiedriskā transporta”. Protesta akcijas laikā kopumā tika ietekmēti aptuveni 165 reģionālo autobusu reisi un līdz 5000 pasažieru.

Protesta akcijā piedalījās deviņi no Latvijā esošajiem 11 pasažieru pārvadātājiem, kas veic arī reģionālo autobusu maršrutu reisus. Akcijā nepiedalījās AS “Cata”, kas, pamatojoties uz finansiāli izdevīgiem īstermiņa tiešā piešķīruma līgumiem, izpilda pārvadājumus lotē “Cēsis” un “Sigulda, Limbaži”, un “Latvijas sabiedriskais autobuss”, kuras zaudējumus, iespējams, nosedz indeksācija no 2025. gada 1. augusta, norādīja pārvadātāji.

Pārvadātāji pieprasīja kompensēt 10% pārvadātāju zaudējumus, kas radušies ilgtermiņa līgumu dēļ ārkārtas apstākļu ietekmē laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. augustam.

Septembra vidū ATD pārstāvji tikās ar pasažieru pārvadātājiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par ilgtermiņa līgumiem. Pēc tikšanās ATD norādīja, ka meklēs juridiskas iespējas pasažieru pārvadātāju prasību izpildei, vienlaikus pārvadātāji protesta akcijas vairs nesola.

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.

