Pārsteigums aprūpes centrā “Alūksne”

12. septembra rīts, aprūpes centrā atnācis ar pārsteigumu. No SAC “Pīlādži” atceļojis neliels, komunikabls kaķēns, kas nākošajā rītā dosies tālāk uz jaunajām mājām Rīgā. Šodien sociālā rehabilitētāja, pūkaino mīluli piedāvā samīļošanai centra iemītniekiem. Kādas prieka dzirkstis atmirdz cilvēku acīs. “Ai, tādu vajadzētu paturēt mums. Cik mīļš! Man kaķi ir mīļākie dzīvnieki. Mājās mums bija 20 kaķi. Šis mīlulītis var palikt manā gultiņā.” Tie ir tikai daži komentāri no vispārējās sajūsmas, ko izraisīja kaķēna parādīšanas. Kanisterapija, ko veic speciāli apmācīti suņi ir vienlīdzīga ar kaķu nomierinošo terapiju. To parādīja šīs dienas sajūsminātie iemītnieki redzot un mīļojot kaķēnu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Prieks, ka Alūksnes novada aprūpes centri sadarbojas. Abpusēji, uz kādu laiku, dalās ar saviem sociālajai rehabilitācijai iegādātajiem instrumentiem. Jau iepriekš no SAC “Pīlādži”, tika atvestas puzles. Šodien tika atvestas kāju pēdu un muguras masāžas ierīces. Tās labprāt izmēģina un par labām atzīst SAC “Alūksne” iemītnieki.

Šodien notiek arī aplikāciju griešana un kļavu lapu krāsošana.

Katrs iemītnieks, ja ir vēlme, var atrast sev piemērotu nodarbi arī tumšā, drēgnā dienā.