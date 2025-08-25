Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Pārmaiņu laiks izglītībā: pārdomas par paveikto un piedzīvoto

Laura Felša - 25.08.2025 - 8:00
Skolu tīkla reorganizācija Alūksnes novadā joprojām ir notikums, kas neiziet no ļaužu valodām un, tuvojoties jaunajam mācību gadam, arvien uzjundī pārdomas. 2023. gadā trīs Alūksnes pilsētas skolas – Alūksnes pilsētas sākumskolu, Alūksnes novada vidusskolu un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju (AVĢ) – reorganizēja, kā rezultātā palika divas – Alūksnes vidusskola un AVĢ. Pārmaiņas turpinās, un nu, sākot ar 1. septembri, pilsētā būs tikai viena skola – AVĢ. Alūksnes vidusskolas direktore Ilze Līviņa, kura šajā amatā vēl ir līdz augusta beigām, laikrakstam uzticēja savās pārdomas par skolas vadības laiku un lēmumiem, kas nebūt nav bijuši vienkārši.

Skolu reformas aizsākās, jo samazinājās bērnu skaits novadā, prasības izglītības iestādēm par pilnvērtīgu un vienlīdzīgu pamatizglītības ieguvi no dibinātāja, tas ir, pašvaldības, paaugstinājās, aktuāls bija jautājums par skolu tīkla sakārtošanu. “Izglītības pārvaldei un izglītības iestāžu vadītājiem un direktoriem bija jāsniedz savs redzējums. Neteikšu, ka bija kādi ļoti izsvērti priekšlikumi, jo “kod kurā pirkstā gribi – visi sāp”. Arī man sākotnēji bija nedaudz citādāks savs redzējums, bet, veicot pārrunas, analizējot, nonācām pie tā, ko īstenoja pirms diviem gadiem. Toreiz pietrūka “politiskā” balsojuma, līdz ar to tika apstiprināts nedaudz citādāks lēmums, nekā jēgpilni izspriestais. Bet tā jau tagad vēsture,” stāsta Ilze Līviņa.

Laura Felša

