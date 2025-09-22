Pārbaudīs, kā īpašnieki ierobežo latvāņu izplatību

No 25. septembra līdz 25. novembrim Alūksnes novada pašvaldības darbinieki apsekos teritorijas, kurās konstatēts Sosnovska latvānis. Pārbaudes notiks gan privātpersonu, gan juridisko personu īpašumos. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ar izpratni uztvert darbinieku ierašanos īpašumos ikgadējā monitoringa veikšanai.
Atbildība par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu paredzēta Sugu un biotopu aizsardzības likumā. Plašāka informācija par latvāņu apkarošanu un atbildību atrodama Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā: https://www.vaad.gov.lv/lv/par-latviju-bez-latvaniem.
2021. gada 28. janvārī apstiprināts Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2021.-2025. gadam Alūksnes novadā. Plānā iekļauta informācija par īpašumiem, kur konstatēti latvāņi, un darbībām, kas veicamas to apkarošanai.
Ja zemes gabals ir iekļauts šajā plānā un iepriekšējā gadā tajā veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi (ko apliecina monitorings), pašvaldība var piešķirt 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim par konkrēto zemes platību. Tomēr, ja pārbaudē tiek atrasti augi ar izveidojušos ziedkopu, tas nozīmē, ka ierobežošanas darbi nav veikti.
Pašvaldība plānā iekļauj teritorijas, pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzes informāciju. Lai zemes gabals tiktu reģistrēts Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē, nepieciešams iesniegt iesniegumu dienestam. Veidlapa pieejama www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība → Dokumenti → Citi dokumenti. Iesniegumu var iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Dārza ielā 11, Alūksnē) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu pasts@vaad.gov.lv.
