Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 22. septembris
Māris, Mārica, Maigurs
weather-icon
+14° C, vējš 2.68 m/s, R-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Pārbaudīs, kā īpašnieki ierobežo latvāņu izplatību

08:53 22.09.2025

Agita Bērziņa

82

Foto: freepik.com

No 25. septembra līdz 25. novembrim Alūksnes novada pašvaldības darbinieki apsekos teritorijas, kurās konstatēts Sosnovska latvānis. Pārbaudes notiks gan privātpersonu, gan juridisko personu īpašumos. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ar izpratni uztvert darbinieku ierašanos īpašumos ikgadējā monitoringa veikšanai.


Atbildība par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu paredzēta Sugu un biotopu aizsardzības likumā. Plašāka informācija par latvāņu apkarošanu un atbildību atrodama Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā: https://www.vaad.gov.lv/lv/par-latviju-bez-latvaniem.

2021. gada 28. janvārī  apstiprināts Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2021.-2025. gadam Alūksnes novadā. Plānā iekļauta informācija par īpašumiem, kur konstatēti latvāņi, un darbībām, kas veicamas to apkarošanai.

Ja zemes gabals ir iekļauts šajā plānā un iepriekšējā gadā tajā veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi (ko apliecina monitorings), pašvaldība var piešķirt 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim par konkrēto zemes platību. Tomēr, ja pārbaudē tiek atrasti augi ar izveidojušos ziedkopu, tas nozīmē, ka ierobežošanas darbi nav veikti.

Pašvaldība plānā iekļauj teritorijas, pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzes informāciju. Lai zemes gabals tiktu reģistrēts Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē, nepieciešams iesniegt iesniegumu dienestam. Veidlapa pieejama www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība Dokumenti Citi dokumenti. Iesniegumu var iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Dārza ielā 11, Alūksnē) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu pasts@vaad.gov.lv.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Samazinās izglītojamo skaits

08:30 16.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Seniori svin Kultūras centra jubileju ar dziesmām un gardumiem

20:26 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli (5)

08:00 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksne kļūst par sapņu pasauli Vēstnieka jaunajā videoklipā

08:00 19.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts (4)

08:54 16.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svecīšu vakari Alūksnes novadā (1)

14:28 16.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
23
Septembris
Sākums: 18:00
Beigas: 19:00

Muzikāls uzvedums “Par Marī, lellīti Žužu un ceļojošo cirku”
Trešdiena
24
Septembris
Sākums: 17:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” tikšanās
Ceturtdiena
25
Septembris
Sākums: 10:00

Dzejas dienu pasākums “Caur sevi atverot Debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”
Ceturtdiena
25
Septembris
Sākums: 11:00

Dzejas dienām veltīts literāri muzikāls pasākums “Caur sevi atverot Debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 10:00

Dzejas dienas pasākums “Īstie vārdi”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Aldis komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Visi tenisisti ēd maksimas maizi daudz.

13:56 22.09.2025

Uldis komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

TOP tenisisti.

13:55 22.09.2025

Andris komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Fani grib tenisu. Divi fani ir tikai kopā ar tenisu.

13:54 22.09.2025

Uldis komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Tikai Maksimu, tas ir vienkārši, bez hokeja un tenisa.....

22:30 21.09.2025

Ilgonis komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Maksimā, Maksimā....

22:29 21.09.2025