Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 5. janvāris
Sīmanis, Zintis
weather-icon
+-7° C, vējš 1.79 m/s, A-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Par gada augu izvēlēta lācene

10:25 05.01.2026

LETA

81

Latvijas Botāniķu biedrība par 2026. gada augu izvēlējusies purvā augošo lāceni (Rubus chamaemorus), aģentūru LETA informēja Latvijas Botāniķu biedrības pārstāve Vija Kreile.

Lācene ir daudzgadīgs, 5-30 centimetrus augsts rožu dzimtas lakstaugs ar gariem, ložņājošiem sakneņiem, staraini daivainām lapām un baltiem ziediem. Tā zied no maija līdz jūnijam. Augļi sākumā ir sārti, bet jūlijā nogatavojoties tie kļūst zeltaini dzelteni un sulīgi.

Latvijā dažviet lācenes sauc arī par šķomenēm vai – tuvāk Igaunijai – par murakām. Madonas apkārtnē tās sauc arī par spradzenēm, kaut gan spradzene (Fragaria viridis) ir pavisam cita suga un aug sausās pļavās.

Kreile uzsver, ka lācenes nav iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, tādēļ arī to izplatībai nav pievērsta īpaša uzmanība. Tās ir raksturīgas sūnu purviem un purvainiem priežu mežiem. Lācenes aug zem priedēm un priedītēm kopā ar sfagniem, dzērvenēm, andromedām vietās, kur mazāk viršu un vaivariņu. Tām patīk gaiša, skāba un barības vielām nabadzīga vide, un tās ir vairāk izplatītas Latvijas ziemeļu daļā. Aizsargājamās teritorijās lācenes ir nonākušas kā purvu iemītnieces.

Lai gan lāceņu lapas purvos var redzēt bieži, tomēr ogas, kauleņu kopaugļi, neienākas visur, kur tās zied. Lācenēm ir vīrišķie un sievišķie augi, kas ne vienmēr zied vienlaicīgi, un nereti tieši vīrišķo augu ar lielākajiem ziediem ir vairāk. Lācenes apdraud pavasara salnas, un tām vajadzīgi apputeksnētāji, kas lido no vēja pasargātās vietās.

Latvijā dārzos lācenes neaug, taču ir ziņas par mēģinājumiem stādus izaudzēt kūdrā. Tirgos jūlijā gan var nopirkt Latvijas purvos lasītās lācenes.

Latvijas Botāniķu biedrība aicina ziņot par lācenēm portālā “Dabasdati.lv”.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes ezerā ledū ielūzuši divi cilvēki, vienu neizdodas glābt

10:42 05.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

2025. gads manā dzīvē – stāsta rosīgie novadnieki

08:00 02.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Aicina Jauno gadu sagaidīt, uzmirdzot zeltā

08:00 30.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: “Lai smaids ir vienīgais, no kā rodas grumbiņas jaunajā gadā!”

11:47 30.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedvesmojošie horoskopi 2026. gadam

08:00 31.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Grāmatā atklāj mākslinieka Teodora Paulovica dzīvesstāstu

08:00 01.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Par ko pašvaldībai 2026. gadā būtu vairāk jārūpējas? (Var izvēlēties 3 atbilžu variantus)
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 15:00

Erudīcijas spēle “Zelta Prāti”
Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 17:00

Santas Sāres koncertstāsts - "Ko par laimi sauc"
Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 18:00

Vestarda Šimkus solo koncerts “Visskaistākā nakts. Virtuozo transkripciju spožums”
Svētdiena
11
Janvāris
Sākums: 12:00

Himalaju planetāro skanošo trauku un kristāla trauku skaņu meditācija “Dziedinošās frekvences”
Svētdiena
11
Janvāris
Sākums: 12:00

Radoši aktīvais Bērnu rīts Jaunā gada noskaņā kopā ar “Tikšķi”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025