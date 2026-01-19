Par atkritumu apsaimniekošanu maksāsim vairāk

Atkritumu apsaimniekošanas jomā šis gads iedzīvotājiem nesis vairākus jaunumus, kas skar ikdienas norēķinus, apsaimniekošanas maksu un prasības privātmāju saimniekiem. Viena no būtiskākajām izmaiņām ir atteikšanās no skaidras naudas darījumiem uzņēmuma SIA “Lautus Vide” kasē.
Kā skaidro klientu apkalpošanas jaunākā speciāliste Liene Moskaļenko, iedzīvotājiem tiek izsniegti rēķini, kurus var apmaksāt internetbankā, tirdzniecības vietās vai arī pastā. “Lai gan vecākajai paaudzei internetbankas bieži vien nav, pastā norēķini joprojām ir pieejami, un tie nav aplikti ar lielu komisijas maksu,” norāda speciāliste.
No šī gada palielināsies maksa par atkritumu apsaimniekošanu –
nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1. janvāra ir 33,26 eiro bez PVN par 1 m3 atkritumu (40,24 eiro ar PVN par 1m3 atkritumu) līdzšinējo 31,38 eiro/m3 vietā.
3,26 eiro vietā 3,33
Uzņēmumā skaidro, ka atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem šogad palielinās nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu no 120 eiro (par tonnu) uz 130 eiro (par tonnu). Tādēļ Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2024. gada 12. decembrī pieņēma lēmumu, ka nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādes tarifs atkritumu aprites ekonomikas centrā “Kaudzītes” no šā gada būs 161,93 eiro par tonnu bez PVN.
“Līdz ar to nešķirotu sadzīves atkritumu un dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa “Lautus vide” klientiem 2026. gadā palielināsies tikai nedaudz. Piemēram, sadzīves atkritumu izvešana 2025. gada beigās par 0,1 kubikmetru nešķiroto atkritumu maksāja 3,26 eiro, bet šogad par šādu pašu apjomu būs jāmaksā 3,33 eiro bez PVN,” skaidro uzņēmumā. Savukārt, piemēram, par 0,1 kubikmetru bioloģisko atkritumu izvešanu 2025. gadā bija jāšķiras no 1,96 eiro, bet par tādu pašu apjomu šogad nāksies maksāt 2,00 eiro bez PVN.
Papildus tam no 2026. gada 1. janvāra palielināsies SIA “ZAAO” cenas par liela izmēra atkritumu un būvniecības atkritumu pieņemšanu un apstrādi, tajā skaitā apglabāšanu, atkritumu aprites ekonomikas centrā “Kaudzītes”.
Reizi trīs mēnešos
Jaunie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi būtiski skar līgumu izpildi privātmāju sektorā, kur noteikts, ka atkritumi jāizved vismaz reizi trīs mēnešos. L. Moskaļenko atceras, ka sākotnēji tas izraisījis lielu pretestību. “Cilvēki pauda neapmierinātību, norādot, ka tik daudz atkritumu nesaražo, lai izvestu reizi trīs mēnešos, tādēļ būs jāmaksā par velti. Tagad izveidojusies pretēja situācija – tie, kuri bija neapmierināti, nereti piesaka pat papildu izvešanu. Tas apliecina, ka pat pie mazākā apjoma atkritumi tomēr rodas un to regulāra izvešana ir nepieciešama,” saka L. Moskaļenko. Darba ikdienā neizpaliek arī loģistikas izaicinājumi, īpaši vietās ar sarežģītu infrastruktūru, kā, piemēram, Latgales ielā. Tur, kā stāsta speciāliste, šaurības dēļ smagajai tehnikai ir gandrīz neiespējami piekļūt konteineriem. “Iela ir šaura, tādēļ šoferim jāizbrauc atpakaļgaitā. Nevaram likt arī iedzīvotājiem smagos konteinerus stumt gabalu līdz nākamajai ielai. Tomēr cilvēki dažkārt ir nesaudzīgi savās kategoriskajās prasībās – ja vajag izvest, tad tagad un uzreiz,” norāda speciāliste.
Šķirošanā pozitīvas tendences
Pozitīvas tendences vērojamas atkritumu šķirošanā, kas kļūst arvien populārāka. Uzņēmuma pārstāve apstiprina, ka iedzīvotāji ir iesākuši šķirot gan bioloģiskos atkritumus, gan aktīvi izmanto bezmaksas iespējas nodot papīru, stiklu, plastmasu un metālu. Tāpat alūksnieši bieži vēršas šķirošanas laukumos, lai nodotu elektrotehniku un riepas. “Elektrotehniku pieņemam bez maksas un četras autoriepas gadā tiem, kam ar uzņēmumu noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Savukārt lielgabarīta atkritumi laukumā ir par maksu,” precizē viņa.
Tomēr aktuāla problēma joprojām ir atkritumu kaudzes pie daudzdzīvokļu māju konteineriem. Matrači, būvgruži un liela izmēra iepakojumi bieži tiek atstāti pie tvertnēm, taču tos atkritumu izvedēji parastajā kārtībā nepieņem. “Šos lielgabarīta atkritumus, ko pie kopējiem konteineriem izmet kāds negodprātīgs iedzīvotājs, savāc “Alūksnes nami”, bet par izvešanu maksā visi daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki,” atklāj L. Moskaļenko.
Cer uz veiksmīgu sadarbību
Noslēgumā viņa vēl mierina, ka jaunie tarifi nav radījuši lielus iebildumus, jo izmaiņas ir nelielas – par standarta tilpumu cena pieaugs par sešiem eiro centiem, kas lielākiem konteineriem nozīmē vien aptuveni 40 centu starpību. “Ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Alūksnes reģiona iedzīvotājiem un arī turpmāk klientiem sniegsim nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti,” norāda SIA “Lautus vide”.
Jau informēts, ka Alūksnes novada pašvaldība 2024. gada 11. septembrī noslēdza līgumu ar SIA “Lautus vide” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uz trim gadiem, sākot no 2024. gada 11. novembra.
Maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido divi elementi:
1) domes apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; 2) maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajam tarifam par atkritumu apglabāšanu poligonā “AP Kaudzītes”.
AVOTS: SIA “LAUTUS VIDE”
