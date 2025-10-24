Pašvaldības iestāde “Alja” informē, ka 17. oktobrī papildinājusi Sudala ezeru ar 16 400 un Indzera ezeru ar 13 000 zandartu mazuļiem. To vidējais svars aptuveni 15 grami. Tas paveikts Zivju fonda atbalstīto projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā” un “Zandartu pavairošana Indzera ezerā” konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ietvaros. Zandartu mazuļus piegādāja zivju audzētava “Kalatalu Härjanurmes”. Projekta izmaksas ir 10 672,20 eiro, no kurām Zivju fonda finansējums – 7800,00 eiro un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 2872,20 eiro.
Papildina ar zandartu mazuļiem
