Abonē! E-avīze
Piektdiena, 24. oktobris
Renāte, Modrīte, Mudrīte
weather-icon
+8° C, vējš 0.45 m/s, DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Papildina ar zandartu mazuļiem

08:36 24.10.2025

Aivita Lizdika

23

Ilustratīvs foto

Pašvaldības iestāde “Alja” informē, ka 17. oktobrī papildinājusi Sudala ezeru ar 16 400 un Indzera ezeru ar 13 000 zandartu mazuļiem. To vidējais svars aptuveni 15 grami. Tas paveikts Zivju fonda atbalstīto projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā” un “Zandartu pavairošana Indzera ezerā” konkursa pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” ietvaros. Zandartu mazuļus piegādāja zivju audzētava “Kalatalu Härjanurmes”. Projekta izmaksas ir 10 672,20 eiro, no kurām Zivju fonda finansējums – 7800,00 eiro un Alūksnes novada pašvaldības finansējums – 2872,20 eiro.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Plāno pārtraukt saldumu paciņu dāvināšanu Ziemassvētkos

07:40 20.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Satrauc elektrības pārrāvums – vainīgs bebrs

15:12 21.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē būs jauna notāre

09:19 21.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jāņkalna ielā Alūksnē dega dēļu kaudze

08:58 17.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: "Meža olimpiādē" uzvar draudzība

14:58 22.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Atjauno Pilssalas vingrošanas laukumu

08:00 18.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Ja neabonējat "Alūksnes un Malienas Ziņas", kas Jums kavē to darīt?
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
25
Oktobris
Sākums: 11:00

Malēniešu kāršu spēles PUNS Ceļojošais turnīrs
Sestdiena
25
Oktobris
Sākums: 11:00

Grāmatu svētki
Sestdiena
25
Oktobris
Sākums: 12:00

Senioru satikšanās “Starp rudens košajām krāsām”
Sestdiena
25
Oktobris
Sākums: 19:00

Ražas svētki “Uz rudens spārniem…”
Sestdiena
25
Oktobris
Sākums: 19:00

Leģendu nakts “Dzīres pilī”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025

Rets komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Sporta veids kam vienmēr var būt ļoti laba nākotne. Finansiāli labi. Nevajag arēnu vai halli īrēt. Šahistu ar vienmēr bijis ļoti daudz. Nav jāpārdzīvo vai komandā pietiks sportistu vai nē, uz kaut[...]

12:46 18.10.2025

Kalvitis komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Svētdien blitz turnīrs. Visi var piedalīties. Varbūt būs daudz spēlēt gribētāju, jo ir kaut kāda informācija par šo turnīru aluksniesiem.lv un avīzē ar.

12:39 18.10.2025

Uldis komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Varētu festivālu par Vaidavas Plūmes kausu nodēvēt nākotnē. Tas vis ļoti interesanti. Ļoti demokrātisks sporta veids, jo nav vecuma ierobežojuma.

12:31 18.10.2025

Andris komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Varēja būt trīs dienu turnīrs. Ar pamatīgu finālu, kur kausu lielu iegūst uzvarētajs. Ja kas varbūt šodien būs ar rezultāti. Zināt kas ir kas mums šahā.

12:25 18.10.2025