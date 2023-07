Palielinās maksu sociālajiem pakalpojumiem

Foto: no arhīva

Šomēnes Alūksnes novada pašvaldības domes deputāti lems par maksas palielināšanu trīs sociālajiem pakalpojumiem – specializētajām darbnīcām, dienas aprūpes centriem “Saules stars” un “Saules zaķis”. Aprēķinot faktiskās izmaksas, maksa būs krietni lielāka kā līdz šim, tādēļ pašvaldība plāno atvieglojumus pakalpojumu saņēmējiem.

Diskusijas par to sākās jau pagājušajā nedēļā Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē. Uzturēšanās dienas aprūpe centrā “Saules stars” (pieaugušajiem) esošo 13,44 eiro dienā, pēc domes lēmuma pieņemšanas maksās 36,48 eiro, dienas aprūpes centrā “Saules zaķis” (bērniem) 10,30 eiro vietā tie būs 66,31 eiro dienā, bet darbošanās specializētajās darbnīcās nemaksās vairs 12,52 eiro, bet gan 47,44 eiro. “Aptaujājot klientus, nākas secināt, ka viņi vai viņu tuvinieki nebūs spējīgi maksāt pilno summu. Lai nezaudētu pakalpojumus pavisam un to cilvēki turpinātu izmantot, jādomā par atvieglojumiem, piemēram, atlaidi 80 % apmērā. Par to gan vēl jādiskutē un jālemj domei,” komitejā norādīja projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Visus trīs pakalpojumus izveidoja deinstitucionalizācijas projekta ietvaros un tos klienti saņēma projekta ietvaros. Projekts drīz beigsies un klientiem par tiem būs jāmaksā pašiem, turklāt faktiskās izmaksas. K. Lāce precizēja, ka šobrīd projekta ietvaros pakalpojumus izmanto vidēji 14 cilvēki, ārpus projekta – trīs.

Deputāts Arturs Dukulis vērsa uzmanību, ka veidojas interesanta situācija. “Sniedzot iekšpakalpojumu, domājam par to, vai cilvēks būs spējīgs samaksāt, bet sniedzot ārpakalpojumu diskusijas par to nav. Ja mūsu novada cilvēks izvēlēsies pakalpojumu saņemt citā novadā, tad par to būs jāmaksā neatkarīgi no tā, kāda ir cena,” norādīja A. Dukulis. Diskusijas vēl turpināsies Finanšu komitejas sēdē.