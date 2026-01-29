Palīdzība sasniedz fronti un iepriecina bērnus tepat mājās

Janvāra vidus Alūksnes un Apes novada fondam (AANF) un vietējiem brīvprātīgajiem ir pagājis intensīva darba un aizkustinošu brīžu zīmē. Pašaizliedzība, kas vieno mūsu novada cilvēkus, šajās dienās ir materializējusies gan kārtējā palīdzības konvojā uz Ukrainu, gan īpašā dāvanā kādam mazam bērniņam tepat kaimiņos.
Jau 18. konvojs
No Alūksnes ceļā devies nu jau 18. konvojs, vedot nepieciešamo atbalstu Ukrainas aizstāvjiem. Šoreiz uz fronti nogādāti septiņi auto, kas palīdzēs pildīt operatīvos uzdevumus un glābt dzīvības. Līdz ar transportlīdzekļiem brīvprātīgie veda arī iedzīvotāju sarūpētās siltās drēbes, adītas zeķes, cimdus un citas pirmās nepieciešamības lietas, kas tik ļoti vajadzīgas aukstajos ziemas mēnešos.
Biedrības “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece pauž neviltotu pateicību: “Paldies ikvienam, kurš ziedo transporta līdzekļus, un paldies tiem, kuri atbalsta akciju “Auto Ukrainai” ziedojumu kastītē Alūksnes “Maxima” veikalā. Šoreiz iedzīvotāji saziedojuši 462,73 eiro, kas ir būtisks atbalsts kopējā mērķī, un turpina to darīt. Kopumā ar mūsu fonda gādību uz Ukrainu ir nogādātas jau 117 automašīnas. Tāpat paldies dakteres Prindules ģimenei un Ligitai Golubai, SIA “Labākie draugi” un Signei Gorbānei, kā arī citiem ziedotājiem, kuri ik reizi dāsni nodod sūtījumus ukraiņiem un viņu bez pajumtes palikušajiem mājdzīvniekiem.”
Šo vērienīgo darbu palīdzēja īstenot drosmīgi vīri – Pāvels Čornijs, Edmunds Jasinskis, Artis Alksnis un citi puiši no Alūksnes un Trapenes, kuri paši sēdās pie stūres, lai dotos ceļā un, vienojoties ar citiem brīvprātīgajiem no Latvijas un Lietuvas, nogādātu kravu galamērķī. Atbalstu regulāri sniedz arī Alūksnes novada pašvaldība. Arī šonedēļ Finanšu komitejas sēdē strādājošie deputāti nolēma virzīt izskatīšanai domes sēdē jautājumu par trīs tehnikas vienību ziedošanu fondam.
PIEMIŅA PĀRTOP CERĪBĀ
Līdztekus Ukrainai sniegtajai palīdzībai, aizvadītais gads paliks atmiņā ar kādu skumju notikumu, kas vienlaikus vērsts cerībā. Godinot pēkšņi mūžībā aizgājušā Alūksnes riteņbraukšanas kluba “Velo” vadītāja Gunta Kozilāna piemiņu, viņa bēru dienā ziedu vietā tika vākti ziedojumi labdarības akcijai “Labestības laiks – slimiem bērniem un jauniešiem”. Guntis vienmēr “dega” par to, lai ikviens bērns varētu sportot un kustēties, un tagad viņa misija turpinās. Pateicoties līdzcilvēku atsaucībai, tika saziedoti 2100 eiro. Daļa no šīs summas, 1040 eiro, jau ir pārvērtusies brīnumā – septiņgadīgajai Samantai no Gaujienas ir iegādāts īpaši pielāgots velosipēds. Samantai ir kustību traucējumi, un šis velosipēds ir aprīkots ar speciāliem palīglīdzekļiem, kas noturēs meitenes kājas un ceļgalus. Tas palīdzēs attīstīt koordināciju un sniegs iespēju izbaudīt bērnību aktīvi. Pārējā saziedotā summa – vairāk nekā 1000 eiro, kas ik dienu vēl papildinās – tiks novirzīta citiem novada bērniem un jauniešiem, kuriem nepieciešama akūta palīdzība veselības uzlabošanai. “Paldies visiem, kuri nepaliek vienaldzīgi! Tikai kopā mēs esam spēks, kas var dziedēt, palīdzēt un aizstāvēt,” saka Dz. Zvejniece.
