Paaugstinātas cenas sabiedriskajā transportā

Kopš 15. janvāra palielinājušās cenas sabiedriskajā transportā. Kā ziņo Autotransporta direkcija, zonu sistēmā maksa palielinās par 0,30 eiro, savukārt ārpus zonām un garākos braucienos pieaugums mazāks – 0,20 eiro. Alūksnes pilsētas autobusa biļetes cena palielinās uz 90 eirocentiem iepriekšējo 70 eirocentu vietā.
VSIA “Autotransporta direkcija” Komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis informē: “Visām sociāli aizsargātajām pasažieru grupām braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajos maršrutos saglabājas 100 % apmērā, un transporta izmantošanas kārtība nemainās. Atvieglojumi attiecas uz: bērniem, kas nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; personām ar invaliditāti un viņu pavadoņiem; bērniem bāreņiem, audžuģimenēs un izglītības iestādēs līdz 24 gadu vecumam un politiski represētām personām; daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību īpašniekiem – vecākiem 50 %, skolēniem, studentiem, bērniem 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, visiem 40 % apmērā no abonementa biļetes cenas.”
