Pa lielajiem ceļiem īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi Vidzemes ziemeļos

Ilustratīvs foto

Otrdienas vakarā īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi pa lielajām šosejām ir Vidzemes Ziemeļos, kā arī Rēzeknes apkārtnē, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” apkopotā informācija.

Ap plkst.20 īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Valmieras šosejas posmā no Stalbes līdz Valmierai, kā arī no Valmieras līdz Strenčiem. Ļoti apgrūtināta braukšana ir arī pa ceļu no Ainažiem līdz Valmierai.

Tāpat ļoti apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Alūksnes pagriezienam.

Vienlaikus īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem ir gandrīz visā Rēzeknes apkārtnē.

Pa reģionālajiem un vietējajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir daudzviet Vidzemē un Latgalē, savukārt Kurzemē un Zemgalē otrdienas vakarā ir apmierinoši braukšanas apstākļi.

LETA jau ziņoja, ka otrdien daudzviet Latvijā līst sasalstošs lietos, kura dēļ uz ceļiem veidojas ļoti stiprs apledojums.