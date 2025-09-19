Abonē! E-avīze
Otrdien - tikšanās ar padomes kandidātiem

08:18 19.09.2025

Agita Bērziņa

Jau nākamnedēļ, no 22. līdz 28. septembrim, norisināsies Alūksnes novada iedzīvotāju padomes vēlēšanas. Padomē darbosies 16 locekļi – pa vienam pārstāvim no katras teritoriālās vienības (pagastiem un pilsētas). Alūksnes pilsētā padomei kandidē četri pārstāvji: Inese Leite, Dzintars Strodāns, Liāna Sīle un Haralds Dambis. Otrdien, 23. septembrī, pulksten 18.00 Alūksnes novada Sabiedrības centrā notiks tikšanās ar visiem pilsētas kandidātiem. “Tā būs lieliska iespēja iedzīvotājiem tuvāk iepazīt kandidātus, uzdot sev interesējošos jautājumus un uzzināt viņu redzējumu par novada nākotni. Atšķirībā no pagastiem, kur cilvēki bieži pazīst cits citu personīgi, Alūksnes pilsētā tas ne vienmēr tā ir. Tāpēc šī tikšanās ir īpaši nozīmīga – tā palīdzēs iedzīvotājiem pieņemt pārdomātāku lēmumu par to, kurš vislabāk pārstāvēs viņu intereses jaunajā padomē. Sabiedrības centrs ir atvērta vieta dažādām sarunām un diskusijām – šeit gaidīts ikviens, ne tikai alūksnieši. Šī ēka ir sabiedrībai, tāpēc aicinām to izmantot kā vietu, kur satikties, domāt un rīkoties kopā,” rosina vadītāja Dzintra Zvejniece.

Jaunākie komentāri

Sen un nesen septembrī Alūksnē – ieskats avīžu lappusēs | Alūksnes novada bibliotēka komentē:

Foto: Valsts prezidents viesojas Alūksnes novadā (papildināts)

[…] Prezidens Edgars Rinkēvičš Alūksnes Bānīša stacijā 2024. gada 12. septembrī. Foto: aluksniesiem.lv […]

11:41 19.09.2025

Annija komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Viņš dzīvo pie draudzenes. Kāpēc pati draudzene un citi iedzīvotāji neiesaistās?

10:53 19.09.2025

... komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Kad maina logus ir jāvelk lentas un vai sēta ka nedrīkst staigāt zem remonta darbiem, zinti

03:34 19.09.2025

... komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Kad maina logus ir jāvelk lentas un vai sēta ka nedrīkst staigāt zem remonta darbiem, zinti

03:34 19.09.2025

zintis komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Tas valdes loceklis vispar doma ko runa. sanak ta ka ja krit apmetums tas nav katastrofa.Nukamer kadu nenositis vis bus ok

10:26 18.09.2025