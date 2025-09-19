Otrdien - tikšanās ar padomes kandidātiem

Jau nākamnedēļ, no 22. līdz 28. septembrim, norisināsies Alūksnes novada iedzīvotāju padomes vēlēšanas. Padomē darbosies 16 locekļi – pa vienam pārstāvim no katras teritoriālās vienības (pagastiem un pilsētas). Alūksnes pilsētā padomei kandidē četri pārstāvji: Inese Leite, Dzintars Strodāns, Liāna Sīle un Haralds Dambis. Otrdien, 23. septembrī, pulksten 18.00 Alūksnes novada Sabiedrības centrā notiks tikšanās ar visiem pilsētas kandidātiem. “Tā būs lieliska iespēja iedzīvotājiem tuvāk iepazīt kandidātus, uzdot sev interesējošos jautājumus un uzzināt viņu redzējumu par novada nākotni. Atšķirībā no pagastiem, kur cilvēki bieži pazīst cits citu personīgi, Alūksnes pilsētā tas ne vienmēr tā ir. Tāpēc šī tikšanās ir īpaši nozīmīga – tā palīdzēs iedzīvotājiem pieņemt pārdomātāku lēmumu par to, kurš vislabāk pārstāvēs viņu intereses jaunajā padomē. Sabiedrības centrs ir atvērta vieta dažādām sarunām un diskusijām – šeit gaidīts ikviens, ne tikai alūksnieši. Šī ēka ir sabiedrībai, tāpēc aicinām to izmantot kā vietu, kur satikties, domāt un rīkoties kopā,” rosina vadītāja Dzintra Zvejniece.
