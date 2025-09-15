Otrdien pārvadātāju protesta akcija notiks arī Alūksnes novadā

Otrdien, 16.septembrī, pasažieru pārvadātāji rīkos protesta akciju “Viena stunda bez sabiedriskā transporta”, lai pievērstu uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē. Akcijas mērķis ir aizstāvēt iedzīvotāju intereses un pievērst lēmumu pieņēmēju uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē. Arī Alūksnes novadā šajā laikā nenotiks četri reisi.
Akcijā piedalīsies pasažieru pārvadātāji, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes pārvadājumos un kuriem ir noslēgts ilgtermiņa līgums ar valsts SIA “Autotransporta direkcija”.
Pārvadātāji pieprasa kompensēt 10% pārvadātāju zaudējumus, kas radušies ilgtermiņa līgumu dēļ ārkārtas apstākļu ietekmē laikā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 31.augustam.
Kā norāda “VTU Valmiera” pārstāvji, līgumcenas pieaugums 10% apmērā ir minimālais nepieciešamais pieaugums, kas palīdzēs samazināt zaudējumu apmēru un pavērs iespēju turpināt pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izpildi. Grozījumu veikšanu līgumcenā 10% apmērā pieļauj Publisko iepirkumu likumā noteiktais tiesiskais regulējums.
Protesta akcijā 16.septembrī piedalīsies SIA “Daugavpils autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “VTU Valmiera”, SIA “Norma A”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Nordeka”, PSIA “Ventspils reiss”.
Reģionālo maršrutu autobusi, kas laikā no plkst.10 līdz 11 būs ceļā, apstāsies atbilstošās, pasažieriem drošās vietās. Plkst.11 autobusi atsāks kustību, pabeidzot kavēto reisu izpildi. Atsevišķu reisu izpilde netiks veikta.
