Operatīvie dienesti atgādina: droši svētki sākas ar katra paša rīcību

Tuvojas gada nogale un garās svētku brīvdienas – laiks, kad cilvēki steidz svinēt Ziemassvētkus un sagaidīt Jauno gadu. Svētku laiks diemžēl ik gadu saistās arī ar paaugstinātu nelaimes gadījumu skaitu, kas nereti notikuši nepareizas apiešanās ar svecēm vai pirotehniku, braukšanu reibumā vai citu ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu dēļ. Lai svētku prieks nepārvērstos traģēdijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) un Valsts policija (VP) atgādina, ka droši svētki sākas ar katra paša rīcību.
Ugunsdrošība mājokļos
Svētku laikā mājokļos biežāk tiek iedegtas sveces un dekoratīvās lampiņas, kurināts kamīns un plīts. Tādēļ būtiski ievērot ugunsdrošības padomus: neatstāt iedegtas sveces bez uzraudzības un novietot tās drošos, nedegošos traukos – šogad izcēlušies jau vairāk nekā 20 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls ir bez uzmanības atstātas iedegtas sveces.
NMPD pieredze rāda – ugunsdrošības neievērošana var beigties ar smagām sekām. Kāds vīrietis naktī pamodās, kad bez uzraudzības atstāta svece bija izraisījusi ugunsgrēku. Mēģinot liesmas nodzēst, viņš guva nopietnus sejas, roku un pēdas apdegumus, kā arī saelpojās dūmus. Sadūmojums izplatījās blakus dzīvokļos, un ar dūmiem saindējās arī kaimiņi. NMPD praksē ir arī gadījumi, kad bērni, rotaļājoties vai skraidot, uzgrūžas aizdegtām svecēm, tāpēc svētkos tie jāpieskata īpaši rūpīgi.
Apdeguma gadījumā nekavējoties jādzesē cietusī vieta ar vēsu tekošu ūdeni vismaz 20 minūtes. Apdegumu nedrīkst smērēt ar ziedēm vai krēmiem, kā arī nedrīkst raut nost apģērbu, ja tas piekusis ādai. Ja apdeguma laukums ir lielāks par cietušā plaukstu, nekavējoties jāzvana uz ārkārtas tālruni.
Tāpat būtiski eglīti un citas svētku dekorācijas turēt drošā attālumā no siltuma avotiem, nepārslogot elektroinstalāciju, vienlaikus pieslēdzot vairākas elektriskās ierīces, pieskatīt ēdiena gatavošanos, kā arī pārliecināties, ka mājoklī ir uzstādīts un darbojas dūmu detektors.
Īpaša uzmanība jāpievērš arī apkures ierīcēm un skursteņiem, jo aukstajā laikā pieaug ugunsgrēku risks, kas saistīts ar nepareizu to ekspluatāciju un netīrītiem dūmvadiem.
Piedaloties ceļu satiksmē esi atbildīgs – pasargā sevi un citus
Pērn Ziemassvētkos tika pieķerti 53 autovadītāji braucam alkohola reibumā, savukārt Jaunā gada brīvdienās 20, tādēļ Valsts policija ik gadu atgādina, ka svētki nav attaisnojums sēsties pie stūres alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Braukšana reibumā joprojām ir viens no smagāko ceļu satiksmes negadījumu cēloņiem. Ja paredzēta alkohola lietošana, jau laikus jāpārliecinās, ka būs kāds autovadītājs, kurš nav lietojis alkoholu un var braukt droši, vai arī mājās braukt ar taksometru. Tāpat aicinām ikvienu līdzcilvēku būt atbildīgam – ja redzat, ka persona plāno sēsties pie stūres reibumā, palīdziet to novērst, jo šāda savlaicīga rīcība var glābt dzīvības.
Šogad ziemas sezona ir tumšāka kā ierasts, tādēļ īpaši par savu drošību ir jāparūpējas gājējiem. Šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši jau 39 gājēji, kas ir par desmit vairāk nekā pērn šādā pat periodā, tādēļ būtiski atcerēties par atstarojošu elementu lietošanu apģērbā. Redzamība var izšķirt dzīvību, tāpēc atstarotājs ir būtisks drošības elements ikvienam gājējam. Būtiski ņemt vērā arī, ka pārvietojoties ārpus apdzīvotām vietām pa ceļa nomali, ir jāiet pretēji transporta kustības virzienam, lai laikus var pamanīt pretim braucošo transportlīdzekli, savukārt ceļu jāšķērso labi pārredzamās un tam paredzētās vietās.
Traumas, kuras gūtas uz ielām, uzbraucot auto, NMPD mediķi raksturo kā dzīvību apdraudošus, jo ietver uzreiz vairāku ķermeņa daļu ievainojumus, tostarp vaļējus un slēgtus roku un kāju lūzumus, mugurkaula bojājums, smagas galvas traumām, kas var radīt bezsamaņu vai pat nāvi.
Parūpējies par mājokļa drošību
Ņemot vērā, ka šogad svētku brīvdienās iekrīt vairākas brīvas dienas, dodoties prom no mājām, ir ļoti svarīgi aizslēgt mājokļa durvis, aizvērt ciet logus un balkonus. Tāpat durvis jāaizslēdz arī tad, ja kāds atrodas mājās. Nereti zagļi mēdz pārbaudīt, kuru mājokļu īpašnieki nav aizslēguši durvis, un nozagt no koridora vērtīgas mantas, kamēr saimnieki guļ vai atrodas istabā. Logus un balkona durvis nedrīkst atstāt vēdināšanas režīmā, jo tādejādi ļaundaris var viegli iekļūt īpašumā tos atspiežot.
Labas un uzticamas attiecības ar kaimiņiem var noderēt arī brīžos, kad dodaties prom no mājām. Nereti no kaimiņu mājas var labāk pārredzēt, kas notiek jūsu mājas pagalmā. Palūdziet uzticamākajiem kaimiņiem pieskatīt savu mājokli un piekodiniet, lai viņi uzreiz zvana policijai, ja redz aizdomīgas automašīnas vai personas, kuras novēro svešu īpašumu.
Pirotehnikas lietošana tikai atbildīgi
Gada nogalē biežāk tiek lietoti pirotehniskie izstrādājumi, taču neapdomīga rīcība ar tiem var radīt bīstamas sekas. Ja esat izlēmuši svētkos izmantot pirotehniku, tad to jāiegādājas tikai sertificētos veikalos. Nekad neiegādājieties pirotehniku „no rokas” – tā var būt nekvalitatīva un nedroša. Tāpat nemēģiniet pirotehniku izgatavot paši vai nepārveidojiet jau esošu iegādāto pirotehnisko izstrādājumu.
Izmantojot pirotehniku, ievērojiet visus drošības noteikumus un esiet īpaši piesardzīgi. Tāpat sekojiet līdzi arī konkrētās pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem par uguņošanas laikiem, sagaidot Jauno gadu.
Raugieties, lai pirotehnikas izstrādājumi nenonāk nepilngadīgo rokās. Izstāstiet bērniem to, cik nopietnas sekas var būt, ja netiek ievērota pievienotā pirotehnikas lietošanas pamācība un drošības noteikumi. Ja kādu raķeti neizdodas “iedarbināt”, to nedrīkst palaist vēlreiz vai pētīt un mēģināt saskatīt, kas nav kārtībā. Tieši šis ir viens no biežākiem iemesliem, kā cilvēki pirotehnikas dēļ gūst smagas traumas, jo “paskatoties vēlreiz” tā pēkšņi sprāgst sejā vai rokās. Arī pēc uguņošanas ir jāievēro piesardzība! Ir jāpārliecinās, ka zemē nepaliek kvēlojoši pirotehnikas atlikumi, kā arī jāatceras, ka izlietoto pirotehniku jāsavāc ne agrāk par lietošanas instrukcijā noteikto laiku. Nekādā gadījumā nedrīkst izmest pilnībā neizreaģējušu pirotehnisko izstrādājumu atkritumos, jo šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku.
Pirotehnikas traumas ir ļoti smagas – plēstas brūces, ķermeņa apdegumi, sejas savainojumi ar kaulu lūzumiem, acu bojājumi, sadragāti pirksti un arī amputācijas. Tās atstāj sekas uz turpmākās dzīves kvalitāti, tāpēc drošības principu ievērošana ir būtiska.
Operatīvie dienesti aicina svētkus svinēt pārdomāti, atbildīgi un lejupielādēt savā viedierīcē lietotni “112 Latvija”. Izmantojot to, var veikt zvanu, vienlaikus nosūtot dienestiem arī savas atrašanās vietas koordinātes, kā arī apskatīt tīmekļvietnē www.112.lv ievietotos drošības padomus. Ja pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam, nekavējoties jāzvana uz tālruņa numuru112!
