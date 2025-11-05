Abonē! E-avīze
Trešdiena, 5. novembris
Šarlote, Lote
weather-icon
+11° C, vējš 0.89 m/s, D-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Oktobris valstī vidēji bijis nedaudz siltāks un saulaināks par normu

08:49 05.11.2025

LETA

76

Foto: Sandra Apine

Pagājušajā mēnesī Latvijā netika pārspēts neviens temperatūras rekords, un oktobra vidējā gaisa temperatūra bija 0,6 grādus virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.

Zemākā gaisa temperatūra bija -6,5 grādi 20. un 21. oktobrī Daugavpils novērojumu stacijā, bet mēneša maksimālā temperatūra bija +16,7 grādi 7. oktobrī Jelgavas un Stendes meteostacijā.

Mēneša pirmā un otrā dekāde bija dažas grāda desmitdaļas vēsāka nekā ierasts, turpretī oktobra trešajā dekādē vidējā gaisa temperatūra pakāpās 2,4 grādus virs normas.

Nokrišņu daudzums valstī vidēji oktobrī sasniedza 67,8 milimetrus jeb 91% no normas. Vismazāk lija Priekuļos, kur reģistrēti 39,4 milimetri nokrišņu, savukārt Rucavā to daudzums sasniedza 127,4 milimetrus. Oktobrī daudz lija arī Liepājā un Rīgā – nokrišņu daudzums šajās pilsētās bija 44% virs normas.

Sausuma un mitruma rādītājs oktobrī pārsvarā bija normas robežās, bet Liepājā, Rucavā, Bauskā un Kalnciemā mēnesis bija mēreni mitrs, galvaspilsētā – ļoti mitrs.

Saules spīdēšanas ilgums Latvijas teritorijā bija lielāks nekā vidēji 1991. – 2020. gadā. Vissaulainākais oktobris salīdzinājumā ar normu bija Alūksnes novadā un vietām Kurzemē, bet vismazāk saulains – Baltkrievijas pierobežā.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums oktobrī bija 88% – no 83% Ventspilī līdz 91% Alūksnē. Stiprākās vēja brāzmas – 29 metri sekundē – tika novērotas 12. oktobrī Daugavgrīvā.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Valsts svētku pasākumā pasniegs piecas “Sudraba zīles”

13:38 31.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ziemassvētku paciņas vairs nepiešķirs

08:15 31.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Aizsapņošanās” - Alūksnes novada muzejā atklāta jauna ekspozīcija

10:40 01.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Militārās mācības Alūksnē

15:21 03.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Smiltenes novada Goda cilvēks” - Indra Levane

13:45 31.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Alūksnes novada basketbola čempionātā sievietēm

15:16 02.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāda ir jūsu attieksme jautājumā par pievienošanos Stambulas konvencijai?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
5
Novembris
Sākums: 18:00

“Kalme” izstādes “Breinumu breinumi” atklāšana
Ceturtdiena
6
Novembris
Sākums: 11:00

Senioru tikšanās “Zeltainā dzīves rudenī”
Ceturtdiena
6
Novembris
Sākums: 19:00

Muzikāli dzejiskais duets "Grabulis"
Piektdiena
7
Novembris
Sākums: 10:00

Senioru tematiska tikšanās “Pie tējas krūzes - par dzīvi”
Piektdiena
7
Novembris
Sākums: 18:00

Videofilma “Atmiņu vakars Mālupē”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025