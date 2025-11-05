Oktobris valstī vidēji bijis nedaudz siltāks un saulaināks par normu

Pagājušajā mēnesī Latvijā netika pārspēts neviens temperatūras rekords, un oktobra vidējā gaisa temperatūra bija 0,6 grādus virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Zemākā gaisa temperatūra bija -6,5 grādi 20. un 21. oktobrī Daugavpils novērojumu stacijā, bet mēneša maksimālā temperatūra bija +16,7 grādi 7. oktobrī Jelgavas un Stendes meteostacijā.
Mēneša pirmā un otrā dekāde bija dažas grāda desmitdaļas vēsāka nekā ierasts, turpretī oktobra trešajā dekādē vidējā gaisa temperatūra pakāpās 2,4 grādus virs normas.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji oktobrī sasniedza 67,8 milimetrus jeb 91% no normas. Vismazāk lija Priekuļos, kur reģistrēti 39,4 milimetri nokrišņu, savukārt Rucavā to daudzums sasniedza 127,4 milimetrus. Oktobrī daudz lija arī Liepājā un Rīgā – nokrišņu daudzums šajās pilsētās bija 44% virs normas.
Sausuma un mitruma rādītājs oktobrī pārsvarā bija normas robežās, bet Liepājā, Rucavā, Bauskā un Kalnciemā mēnesis bija mēreni mitrs, galvaspilsētā – ļoti mitrs.
Saules spīdēšanas ilgums Latvijas teritorijā bija lielāks nekā vidēji 1991. – 2020. gadā. Vissaulainākais oktobris salīdzinājumā ar normu bija Alūksnes novadā un vietām Kurzemē, bet vismazāk saulains – Baltkrievijas pierobežā.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums oktobrī bija 88% – no 83% Ventspilī līdz 91% Alūksnē. Stiprākās vēja brāzmas – 29 metri sekundē – tika novērotas 12. oktobrī Daugavgrīvā.
