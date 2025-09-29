Oktobris – Spodrības mēnesis Alūksnē

No 1. līdz 31. oktobrim Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes iedzīvotājiem piedāvā iespēju lapas, zarus un citus dārza atkritumus novietot speciāli šim mērķim noteiktos punktos pilsētā, no kurienes tos pašvaldības iestāde “Spodra” nogādās uz zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu Alsviķu pagasta “Iztekās”.
Vienlaikus pašvaldība aicina privātmāju īpašniekus lapas un citus dārza atkritumus kompostēt savos īpašumos, kas ir atļauts pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu.
Pēc Spodrības mēneša beigām akcijas punktos dārza atkritumus novietot AIZLIEGTS
Lapu un zaru novietošana noteiktajās vietās atļauta TIKAI UN VIENĪGI Spodrības mēneša laikā. Pēc Spodrības mēneša beigām šajās vietās zaļos un dārza atkritumus novietot AIZLIEGTS.
– Šādu akciju pavasaros un rudeņos pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem īsteno nu jau vairākus gadus, tomēr novērojumi liecina, ka iedzīvotāji ir pārpratuši tās būtību un dārza atkritumus norādītajos punktos novieto arī ārpus izsludinātās akcijas laika. Taču pašvaldības mērķis, uzsākot šo akciju, bija radīt iespēju pilsētas iedzīvotājiem no nokritušajām koku lapām un zariem atbrīvoties, noteiktu laiku pavasarī un rudenī tos novietojot akcijas punktos. Pārējā laikā šāda veida atkritumus kopā ar mājsaimniecības bioatkritumiem drīkst kompostēt savā īpašumā. Šogad īpaši vēršam Alūksnes iedzīvotāju uzmanību akcijas termiņam, lūdzam to ievērot un pēc Spodrības mēneša beigām dārza atkritumus akcijas punktos nenovietot, – uzsver pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.
SVARĪGI – lapas un zarus jānovieto atsevišķās kaudzēs, lai atvieglotu savākšanas un pārstrādes procesu. Kopā ar lapām drīkst likt arī citus dārza atkritumus, piemēram, puķu lakstus u.c. Lūdzam ņemt vērā, ka lapas kaudzēs jāber bez maisiņiem vai citu sadzīves atkritumu piemaisījuma.
Mājkompostēšana – videi draudzīgs risinājums mājās!
Gandrīz puse no mājsaimniecības atkritumiem ir bioloģiski. Tie pārsvarā rodas virtuvē un dārzā, un tos iespējams pārstrādāt pašiem, izmantojot mājkompostēšanu.
Tas ir vienkāršs veids, kā:
- samazināt atkritumu daudzumu,
- iegūt dabīgu mēslojumu savam dārzam,
- rūpēties par tīrāku un zaļāku vidi.
Vairāk informācijas par kompostēšanu mājās: https://lautusvide.lv/wp-content/uploads/2024/06/LAUTUS_VIDE_Kompostesanas_Rokasgramata.pdf
Pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot šo iespēju un sakopt savus īpašumus, lai kopīgi rūpētos par sakoptu un videi draudzīgu vidi.
