OIK atgūšanas iniciatīva: kā tā darbojas

OIK maksājumu atgūšanas iniciatīva Latvijā turpinās, un iedzīvotājiem joprojām ir interese par iespējamo pārmaksāto līdzekļu atgūšanu. Biedrība “Tiesiskums.lv” piedāvā iespēju elektroenerģijas lietotājiem pretendēt uz līdz pat 80 % OIK atmaksu, uzņemoties visus ar procesu saistītos riskus un izmaksas. Līgumi tiek noslēgti gan elektroniski, gan klātienē, un tūkstošiem cilvēku visā valstī jau ir pieteikušies. Vienlaikus sabiedrībā par šo piedāvājumu viedokļi dalās – no atbalsta un cerībām uz taisnīgumu līdz piesardzībai un šaubām. Arī Alūksnes novada iedzīvotāju vidū viedokļi un attieksme pret OIK atgūšanas iespēju ir atšķirīga. Šo sestdien, 29. novembrī, Alūksnes Kultūras centrā no pulksten 9.00 līdz 11.00 būs iespēja tikties ar biedrības pārstāvjiem, noskaidrot visus neskaidros jautājumus un klātienē parakstīt līgumus.
Biedrībā skaidro, ka sākotnējā pieteikšanās OIK maksājumu atgūšanai bija paredzēta līdz 2025. gada 1. oktobrim. Tomēr, ņemot vērā iedzīvotāju interesi, reģistrēšanās nelikumīgi iekasētā OIK atgūšanai pagarināta līdz 2025. gada beigām. Kad reģistrācija būs noslēgusies, biedrība pieprasīs detalizētu informāciju no elektroenerģijas tirgotājiem, lai noskaidrotu, cik liela summa pienākas katram. Par to informāciju katram sniegs individuāli, izmantojot datus, kas būs uzrādīti reģistrēšanās un līguma parakstīšanas brīdī. Pēc tam biedrība “Tiesiskums.lv” sāks tiesisko procesu, lai panāktu zaudējumu atmaksu visiem sistēmā reģistrētajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tikai gadījumā, ja zaudējumu atgūšana būs sekmīga, biedrība sazināsies par naudas izmaksas kārtību. Līdz tam brīdim personām, kas parakstījušas līgumu, papildu darbības nav jāveic – atliek sekot līdzi informācijai biedrības mājaslapā un paziņojumiem plašsaziņas līdzekļos.
Sākas otrais posms
Pirmajā līgumu parakstīšanas posmā no 5. jūnija līdz 1. oktobrim savākti vairāk nekā 60 000 parakstītu līgumu visā Latvijā, kā arī vairāk nekā 12 000 cilvēku pieteicās līgumu parakstīšanai klātienē. Šajā laikā biedrības pārstāvji saņēma lielu atsaucību no cilvēkiem, kuri vēlas atgūt savus taisnīgi pienākošos līdzekļus un piedalīties tiesiskuma atjaunošanā enerģētikas jomā. “Visaktīvākie mēneši bija augusts un septembris, kad parakstītāju skaits gan internetā, gan klātienē bija īpaši liels. Domāju, ka to var skaidrot ar cilvēku ieradumu visu paveikt pēdējā brīdī. No kolēģiem, kas atbildēja uz telefona zvaniem un sarunājās ar cilvēkiem, kuri vērtēja elektroniskās parakstīšanas iespējas, dzirdēju, ka bija daudz jautājumu par līguma saturu – cilvēki tiešām rūpīgi iedziļinājās tekstā. Arī es klātienes tikšanās reizēs atbildēju uz jautājumiem. Visi neskaidrie punkti tika izskaidroti, šaubas – novērstas, un sarunu noslēgumā bieži vien saņēmām vēlējumus par veiksmīgu turpmāko darbu,” norāda zvērināts advokāts, tiesību zinātņu doktors Artis Stucka.
OIK atgūšanas procesa uzsākšanai var pieteikties ikviena fiziska vai juridiska persona, kam periodā no 2005. gada līdz 2023. gadam bijis noslēgts līgums ar kādu no Latvijā strādājošajiem elektrības tirgotājiem. Visērtāk to izdarīt elektroniski, reģistrējoties biedrības mājas lapā https://tiesiskums.lv, izmantojot elektronisko parakstu vai Smart ID. Savukārt tie iedzīvotāji, kuriem šādu iespēju nav, līgumu var parakstīt klātienē biedrības organizēto forumu laikā, kāds šo sestdien būs arī Alūksnē.
“OIK shēma jau kopš tās ieviešanas bija pretēja sabiedrības interesēm un demokrātiskas valsts tiesību principiem. Esmu pārliecināts, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš gadiem ilgi bija spiests maksāt nelikumīgos OIK maksājumus, ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu,” norāda A. Stucka.
Vairāk lasi šodien laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.
Komentāri